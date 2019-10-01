Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $30,6 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян за первые девять месяцев 2019 года увеличилось на $30,613 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входит 23 россиянина.

По версии Bloomberg, в десятку самых богатых россиян вошли: