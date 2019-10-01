Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $30,6 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян за первые девять месяцев 2019 года увеличилось на $30,613 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входит 23 россиянина.
По версии Bloomberg, в десятку самых богатых россиян вошли:
- Владимир Потанин, владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» (35-е место в рейтинге, состояние — $24,3 млрд, увеличилось на $4,64 млрд);
- Леонид Михельсон, основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа (38-е, $23,1 млрд, +$3,69 млрд);
- Владимир Лисин, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК (46-е, $20,4 млрд, +$2,54 млрд);
- Алексей Мордашов, основной актив — «Северсталь» (52-е, $18,7 млрд, +$1,24 млрд);
- Вагит Алекперов, основной владелец и глава ЛУКОЙЛа (53-е, $18,6 млрд, +$2,54 млрд);
- Геннадий Тимченко, основной акционер Volga Group (59-е, $17,4 млрд, +$3,61 млрд);
- Алишер Усманов, основатель «Холдинговой компании ЮэСэМ» (75-е, $15,7 млрд, +$1,56 млрд);
- Роман Абрамович, основной владелец Evraz (86-е, $15,1 млрд, +$940 млн);
- Андрей Мельниченко, основной владелец «Еврохима» (90-е, $14,4 млрд, +$1,95 млрд);
- Виктор Вексельберг, основной владелец «Реновы» (96-е, $14 млрд, +$869 млн).