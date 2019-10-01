Экс-министра соцполитики Красноярского края заподозрили в мошенничестве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего министра социальной политики Красноярского края, подозреваемой в хищении более 2 млн руб. Как сообщили в краевом управлении ведомства, экс-министру инкриминируют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело заведено на основе наработок ФСБ. По предварительным данным следствия, в марте 2018 года чиновница (на тот момент министром соцполитики была Галина Пашинова.— “Ъ”) вошла в сговор с подчиненными и похитила средства бюджета Красноярского края, выделенные на покупку подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. «В ходе проверочных мероприятий бывший министр свою причастность к совершению преступления отрицала»,— сказали в следственном управлении.

Галина Пашинова ранее была депутатом горсовета Красноярска и работала начальником управления соцзащиты в мэрии. В 2008 году она перешла в краевое правительство, заняв должность министра соцполитики. В 2013 году губернатор Лев Кузнецов повысил ее до заместителя главы региона и председателя правительства, отвечающего за развитие социальной сферы. Спустя три года госпожа Пашинова вновь возглавила министерство. Назначенный в конце сентября 2017 года врио губернатора Александр Усс оставил ее на своем посту в статусе исполняющей обязанностей, но через год не включил в обновленный состав краевого правительства.

Илья Галагуз