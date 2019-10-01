Экс-министру строительства Ростовской области продлили домашний арест

Ленинский районный суд Ростова продлил домашний арест бывшему министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову, об этом сообщили в приемной суда. «Арест продлен на два месяца, до 27 ноября»,— рассказали в суде.

Николая Безуглова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, господин Безуглов, занимая должность министра строительства региона, согласовал укладку песка возле стадиона «Ростов-Арена». В работах использовали мелкий песок вместо крупнозернистого. Разница в стоимости между материалами составила более 223 млн руб. С конца марта экс-министр содержался под стражей, в конце июня Николая Безуглова отправили под домашний арест.

Кристина Федичкина