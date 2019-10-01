Крымские устрицы уплывают из рук

Ни устриц, ни мидий — из ресторанов и магазинов могут исчезнуть крымские моллюски. Причина — в дорогой экологической экспертизе, которую обязаны проходить аквафермеры. По словам предпринимателей, реальная стоимость этой процедуры составляет минимум 3,5 млн руб., а не 200 тыс., как считает Росприроднадзор. Накануне производители устриц и мидий полуострова пожаловались на проблему Владимиру Путину и попросили президента повлиять на ситуацию. Что станет с крымскими устрицами? И едят ли в Москве моллюсков из Черного моря? Об этом — Юлия Грицай.

История успеха крымских устриц началась в 2014 году — тогда морепродукты из Евросоюза попали под продуктовое эмбарго, и предприниматели полуострова обратили внимание на устричный бизнес. Обычно мальков, так называемый спат, закупают во Франции, разводят в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, а продают уже в центральной России.

Но эта цепочка может разорваться. Экологическая экспертиза, которую Росприроднадзор требует проводить на рыбоводных участках раз в пять лет, стоит от 3,5 млн руб. до 7 млн руб. И заплатить такую сумму могут далеко не все аквафермеры.

Владелец крымской устричной фермы «Яхонт» Сергей Кулик беспокоится, что многим придется вообще уйти с рынка: «Одна устрица и одна мидия пропускают 60 литров воды в сутки — они фильтруют через себя.

Мы улучшаем экологию, поэтому кто кому должен платить — мы государству или государство нам?





Мы делаем наши подвесные системы, садки, трактора и потом обрабатываем, сортируем их, чистим как минимум два-три раза каждый год. У нас 120 дней рабочие, остальные — шторма. Поэтому надо успеть, сколько там у тебя грядок морских, за 120 дней их обработать. Не успеешь — все погибнет».

Диких устриц в Черном море вылавливали еще до революции. Ежегодно в Европу экспортировали несколько миллионов моллюсков. Их же поставляли к столу Николая II. Но после 1917 года отрасль пришла в упадок, а в середине 1950-х черноморских устриц занесли в Красную книгу — они почти вымерли из-за завезенного в море хищного моллюска. Сейчас потребители вновь оценили черноморских устриц — правда, уже не диких, а выращенных на фермах. Если в первом полугодии прошлого года предприниматели продали лишь 16 тонн крымских устриц, то за этот же период 2019 года — уже 802 тонны.

Спрос на моллюсков продолжает расти, отмечает председатель правления ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Есть известные беломорские морепродукты, Дальний Восток, Крым, что-то турецкое тоже поставляется. В центральной части России это в основном крымское производство, потому что логистика короткая. С Дальнего Востока проблематично доставлять морепродукты, только если самолетами. Из-за закрытия европейских рынков поставка из Крыма востребована».

Наверное, самое главное, чтобы устрицы, если их едят сырыми, были здоровыми, чтобы они выращивались в правильных условиях, чтобы там была чистая вода».

Попробовать устрицы можно в десятках ресторанов Москвы — как в люксовых, так и в более бюджетных. Предложение варьируется примерно от 100 до 500 руб. за одного моллюска. Но если крымским аквафермам придется уйти с рынка, эта цифра может стать и выше. Если предприниматель откажется проходить экологическую экспертизу, ему могут выписать штраф от 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб.