Земельному участку для нового цементного завода в Чусовом присвоили промышленный статус

Распоряжением правительства РФ земельный участок площадью 78 га в Чусовом переведен в статус земель промышленного назначения. Об этом сообщил губернатор Пермского края в Instagram. «По подписанному в июне соглашению пермское АО „Карьер“ построит здесь цементный завод. По планам инвестора, объемы нового предприятия составят около 300 тыс. тонн в год. Объем инвестиций — от 2,3 млрд руб.»,— пояснил глава региона. Он добавил, что на новом заводе будет создано до 300 рабочих мест.

АО «Карьер» создано в Чусовом в 2007 году, обладает лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе на использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Общество принадлежит Юрию Старцеву, гендиректору и владельцу 53% акций пермского АО «Нью Граунд», крупнейшей в регионе стройорганизации, специализирующейся на фундаментах и подземных сооружениях.