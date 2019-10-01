Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы

Как узнал “Ъ”, бывшему начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, обвиняемому во взяточничестве и мошенничестве, передавали деньги у входа в здание управления или в кафе на Лубянской площади. Одним из взяткодателей был экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов. Посредниками между ним и господином Черкалиным стали бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

Предполагаемого взяткодателя хотели арестовать за махинации, но потом сделали свидетелем обвинения. Согласно материалам следствия, полковник Черкалин через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» «Транспортного». Выплаты осуществлялись с ноября 2013 года по февраль 2015-го. За этот период полковник получил в общей сложности $750 тыс. Когда банку действительно понадобились услуги начальника отдела ФСБ, тот потребовал премию и получил еще $100 тыс.

Напомним, Кирилл Черкалин обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел СКР в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК). Полковник служил в органах госбезопасности с 1998 года, а на свою последнюю должность, начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, был назначен в 2011 году.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке».