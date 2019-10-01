Инвестпрограмма ОАО РЖД на 2019 год сократится на 57 млрд рублей

ОАО РЖД собирается сократить инвестпрограмму этого года на 57 млрд руб. сообщил в интервью “Ъ” глава компании Олег Белозеров. Он признал, что часть проблем связана с подрядчиками (см. “Ъ” от 30 сентября), однако заявил, что проблемы «некритичные» и «в рамках плановой производственной работы». Господин Белозеров при этом не стал говорить, будут ли сменены какие-либо подрядчики на проекте расширения БАМа. Как писал “Ъ”, один из крупнейших подрядчиков монополии «Спецтрансстрой» в сентябре сменил владельца.

Олег Белозеров подчеркнул, что компания собирается выполнять заложенные в долгосрочной программе развития производственные показатели, несмотря на снижение инвестпрограммы. «Все, как обещали. Мы уже в этом году, на год раньше, чем планировалось, выполним объем перевозки по БАМу и Транссибу — 113 млн тонн. А достроим объекты в следующем году. При этом мы перераспределили часть средств, в том числе на тот же БАМ и Транссиб, только не на стройку, а на закупку локомотивов. Это та же инвестпрограмма, тот же дальневосточный полигон, и закупкой локомотивов мы точно так же улучшим наши показатели. Определенные проблемы с подрядчиками у нас есть, но это у всех, наверное»,— сказал он.

Подробнее читайте в интервью “Ъ” «"Всегда и во всем где-то есть виноватые"».