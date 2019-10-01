Штраф для уклонистов может вырасти в 6 раз

Штрафы для пытающихся уклониться от призыва на воинскую службу могут быть увеличены в шесть раз, сообщил телеканалу «Россия 24» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он напомнил, что сейчас размеры таких штрафов начинаются от 500 руб. По словам военного, с 2014 года число уклонистов сократилось почти в 4 раза — с более чем 6 тыс. человек до 1,6 тыс.

Ранее правительство поддержало законопроект, по которому военнообязанных будут жестче наказывать за неявку без уважительной причины. Согласно новому документу, сумма вырастет от 500 руб. до 3 тыс. руб.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Уклонистам выписывают новые штрафы».