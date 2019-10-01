WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах

Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). У пользователей не будет возможности создать новый аккаунт на указанных ОС, а также повторно подтвердить существующие аккаунты.
Можно будет продолжать пользоваться WhatsApp до указанной даты:
Пользователи не смогут использовать ОС Windows Phone после 31 декабря 2019 года. WhatsApp может быть недоступен в Microsoft Store после 1 июля 2019 года.
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