По одному или списком

Источники “Ъ” в «Единой России» ожидают, что к съезду партии в конце ноября прояснятся некоторые детали думских выборов 2021 года — в частности, будет ли изменена пропорция депутатов по списку и одномандатным округам. Собеседники “Ъ” в партии считают оптимальной действующую модель. Кроме того, к съезду пройдет ротация глав региональных отделений: свои позиции могут покинуть порядка 20 человек.

Источник “Ъ” в руководстве ЕР заявил, что съезд партии власти состоится в конце ноября. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак ранее уже заявлял, что съезд будет исключительно «электоральным», причем нацеленным на думские выборы в 2021 году. Основной руководящий орган партии может быть ротирован примерно на 40–50%, заявлял тогда источник “Ъ” в партии. Теперь собеседник “Ъ” в руководстве ЕР утверждает, что к съезду ожидается ротация и в регионах: отставка может ждать секретарей примерно 20 региональных отделений из-за плохого KPI и неудачных результатов выборов. Будут замены и в регионах, где на 2020 год намечены выборы в заксобрания, а также отставки перед думской кампанией 2021 года.

По словам собеседника “Ъ”, на съезде фактически предстоит запустить «электоральную машину» для предстоящих федеральных выборов. Два источника в руководстве партии власти ожидают, что к съезду станут в целом понятны и перспективы изменения избирательного законодательства к думским выборам. Напомним, сейчас 225 депутатов Госдумы избираются по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам. По словам собеседника “Ъ” в руководстве ЕР, итоги региональных выборов 2019 года говорят о том, что изменять пропорцию не стоит, но полностью изменений он не исключает.

Отметим, Думы V и VI созывов полностью комплектовались из депутатов, избираемых по пропорциональной системе (по спискам), но в преддверии 2016 года Кремль решил вернуться к смешанной системе. Парламентская оппозиция такие реформы воспринимает критически, заявляя, что ЕР таким образом не дает оппонентам подготовиться к выборам.

До прошедших 8 сентября региональных выборов источники “Ъ” говорили, что к 2021 году федеральные власти могут пойти на изменение в пользу увеличения количества одномандатников до 70%: якобы так единороссам будет проще получить большинство. Однако теперь появились аргументы у противников этой концепции: подобное соотношение применялось, в частности, на выборах в заксобрание Хабаровского края, где по итогу 8 сентября у единороссов осталось 2 из 36 мандатов вместо прежних 30.

Руководитель НКО «Фонд гражданского общества» Константин Костин считает, что изменения пропорции не нужны: по его мнению, она может навредить партийной системе, при этом не увеличив результат ЕР. При этом партии, по его словам, не нужно слишком беспокоиться о схеме будущих выборов: «Сложные регионы останутся сложными в независимости от любой пропорции. О чем действительно надо думать, так это о новых эффективных моделях коммуникации с населением». По его словам, к съезду полной ясности по пропорции может и не быть, однако очевидно, что решение должно быть принято до февраля—марта 2020 года: «В дальнейшем изменение системы выборов в Госдуму будет затруднено в связи с законодательными ограничениями и реальной практикой рассмотрения подобных поправок».

Андрей Винокуров