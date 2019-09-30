Счетная палата обнаружила более 71 тысячи незавершенных строительных объектов в России

В России числится более 71 тыс. объектов на 5,3 трлн руб., строительство которых не завершено, заявил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Незавершенные объекты — это и объекты, которые просто еще строятся, но существенно, больше пяти лет, отложены по вводу, в том числе оставленные и брошенные объекты и долгострои, которые существенно, больше чем на пять лет, позже вводятся в строй»,— сказал господин Кудрин (цитата по сайту правительства).

По словам премьер-министра, количество незавершенных строительных объектов в стране «колоссальное». «Я сам, когда езжу по регионам, очень часто вижу, как это выглядит. Губернаторы говорят: вот это еще, по сути, с советских времен тянется — или относительно недавно возникло. И здесь, конечно, инвентаризация необходима»,— сказал господин Медведев.

Ранее Счетная палата заявила, что на начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб., хотя еще в прошлом году эта цифра составляла 2,5 трлн руб. Резкий рост показателя обусловлен тем, что госаудиторы впервые подсчитали незавершенные стройки, финансируемые не только из федерального, но и из региональных бюджетов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Долгострой переехал в регионы».