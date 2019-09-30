МИД России выразил недоумение из-за новых санкций США

Москва недоумевает из-за новых американских санкций против россиян и российских компаний, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России. В ведомстве считают, что лица, занесенные в санкционный список, определены «произвольно».

«Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских Островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы — остается неясным»,— говорится в комментарии.

В МИД России заявили, что данные шаги не останутся без ответа. Москва также призывает американских политиков прекратить «бестолковые игры в санкции».

Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении двух россиян, которых ведомство связывает с «Агентством интернет-исследований»: Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. По заявлению министерства, они пытались повлиять на промежуточные американские выборы в 2018 году.

Кроме того, Вашингтон сообщил об усилении давления на бизнесмена Евгения Пригожина и о введении ограничений в отношении трех компаний: Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries. Минфин США считает их связанными с господином Пригожиным. В ведомстве утверждают, что Евгений Пригожин использует подставные компании для управления «роскошной частной собственностью».

О том, как другие санкции США влияют на российский бизнес, читайте в публикации “Ъ” «Российский СПГ атаковали рикошетом».