Народная корректировка

Как стало известно “Ъ”, по итогам общественных собраний по транспортной реформе, которые прошли в 18 районах города во второй половине сентября, подведомственное комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» может скорректировать маршрутную сеть городского наземного транспорта на 10%. Ранее правительство планировало сократить маршрутную сеть почти вдвое (до 362 маршрутов) к середине 2020 года. Источники “Ъ” говорят, что потребуется неделя на согласование изменений; конкурсы на транспортное обслуживание, как заявляли в Смольном ранее, должны пройти осенью.

Фактически изменения в маршрутной сети коснутся каждого района города, сообщил “Ъ” заместитель директора по планированию и развитию пассажирских перевозок ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий. По его словам, во время обсуждений было собрано от одного до трех замечаний от жителей Петербурга в каждом районе. Как сообщал “Ъ” ранее, всего слушания прошли в 18 районах (см. “Ъ” от 13.06.2019). Предложения включают сокращение интервалов движения автобусов, изменение трасс и открытие новых маршрутов, отмечает собеседник “Ъ”.

«Список (изменений.— “Ъ”) сейчас формируется отдельно»,— сказал господин Процкий. Он приводит в пример пожелание жителей Курортного района, которые попросили сохранить транспортное обслуживание городской больницы № 40 (существующий маршрут № 211). Это будет сделано за счет разделения маршрута, и часть автобусов будет ходить непосредственно от больницы до станции «Старая Деревня». Ряд пожеланий, продолжает собеседник “Ъ”, касается спрямления маршрутов, чтобы автобусы не делали ненужные крюки.

Конкретного дедлайна по утверждению и внесению этих изменений нет, говорят два источника “Ъ”, близких к комитету по транспорту. В любом случае изначально требуется утвердить документ планирования, который сформирует перспективную маршрутную сеть города, после чего можно будет проводить конкурсы, говорит источник “Ъ” в городской администрации. «Текущая неделя — на обсуждение, а дальше будет еще раз обсчет по финансам. Если предполагается открыть какой-то маршрут, это потребует дополнительных вложений, автобусов, повлияет на начальную максимальную цену контракта»,— поясняет господин Процкий. «Надо время, чтобы свести в единое целое информацию от населения. Часть предложений поступила не на обсуждениях, а через сайт и письменные обращения в комитет по транспорту»,— говорит источник “Ъ”, близкий к ведомству. Решение о сроках проведения конкурсов на маршруты принимает глава комитета по транспорту Александр Головин и курирующий вице-губернатор Эдуард Батанов, говорит собеседник “Ъ”. Вчера господин Батанов не ответил на запрос “Ъ”. В интервью изданию в августе он заявлял, что конкурсы будут проведены осенью 2019 года.

Суть реформы заключается в переводе коммерческих маршруток на социальные тарифы (льготники смогут пользоваться привилегиями в маршрутках). Вместе с этим изменится маршрутная сеть движения транспорта: в первую очередь чиновники исключили все дублирующие маршруты (когда маршрутка коммерческого перевозчика забирает пассажиров, следуя перед городским автобусом). Кроме этого, транспортным компаниям потребуется закупить новые машины (около 2,3 тыс. автобусов) — не старше 2018 года выпуска (эксперты оценивают их стоимость в размере 12–15 млн рублей). Правила работы общественного транспорта будут введены в середине 2020 года. Ранее предполагалось, что Смольный проведет конкурсы по 31 лоту общей стоимостью 10 млрд рублей. В каждом из лотов прописаны номера маршрутов, их трассы, количество автобусов малой или большой вместимости, километраж работы, а также прогноз пассажиропотока. В тендерах будут участвовать транспортные компании, заявляя свою цену, заказчик выберет лучшее предложение. Сейчас коммерческие перевозчики занимают около 60% рынка города, и эта пропорция по отношению к подконтрольным Смольному транспортным компаниям, по мнению чиновников, должна сохраниться. В Петербурге работают 17 перевозчиков, крупнейшие по доле рынка — ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто».

Яна Войцеховская