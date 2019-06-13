Новые правила ищут консенсус

Как стало известно “Ъ”, исполнительная и законодательная власть Петербурга договорились об общественном обсуждении реформы наземного пассажирского транспорта. Теперь изменения в сети маршруток и автобусов будут рассматривать на площадках районных администраций по аналогии с общественными обсуждениями крупных строительных проектов. Это должно ответить на многочисленные вопросы о новой системе транспортного обслуживания в городе, которая должна быть внедрена в середине 2020 года и обойдется в 50–60 млрд рублей. Последствия реформы до сих пор вызывают полярные мнения у участников рынка, чиновников и экспертов.

По данным “Ъ”, в начале июня в Законодательном собрании состоялось совещание по поводу так называемого документа планирования, который переведет общественный транспорт в городе на регулируемый тариф.

«Такие совещания должны проходить на базе администраций района с общественными организациями и с коммерческими транспортными структурами, которые уже обслуживают район»,— заявила “Ъ” депутат ЗакСа Ирина Иванова. О том, как депутаты и комитет по транспорту разошлись в оценке реформы, “Ъ” сообщал ранее (см. “Ъ” от 06.03.2019).

В ГКУ «Организатор перевозок», которое ведет разработку документа планирования сети наземного транспорта, и комитете по транспорту подтвердили “Ъ”, что готовы провести общественные обсуждения в 18 районах города, если депутаты подготовят график встреч.

Суть реформы заключается в переводе коммерческих маршруток на социальные тарифы (льготники смогут пользоваться привилегиями в маршрутках, это около 160 млн поездок в год). Вместе с этим изменится маршрутная сеть движения транспорта: в первую очередь чиновники исключили все дублирующие маршруты (когда маршрутка забирает пассажиров, следуя перед автобусом). Кроме этого, транспортным компаниям потребуется закупить новые машины — не старше 2018 года выпуска (эксперты оценивают их стоимость в размере 12–15 млн рублей). Правила работы общественного транспорта будут введены в середине 2020 года, до 1 октября 2019 года Смольный планирует провести конкурсы по 31 лоту общей стоимостью 10 млрд рублей. В тендерах будут участвовать транспортные компании, заявляя свою цену, заказчик выберет лучшее предложение.

Источники “Ъ” в Смольном и в бизнесе озабочены некачественными исследованиями пассажиропотоков на сети, которые легли в основу реформы. В частности, представители транспортных компаний опасаются, что расчеты, на основе которых формируется цена контракта, могут привести к банкротствам. Среди опасностей, по мнению собеседника “Ъ”, близкого к Смольному, — выход на рынок неизвестных ранее перевозчиков, вероятность срыва контракта, банкротство компаний-победителей, которые демпингуют, необходимость замены перевозчика через проведение аукциона заново.

В Петербурге работают 17 перевозчиков, при этом ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» (ПТК) и ООО «Питеравто» занимают более 70% рынка коммерческих автобусных перевозок в городе.

В «Организаторе перевозок» убеждены в точности модели: она основана на матрице корреспонденций пассажиров, которую учреждение отслеживает на основе транзакций электронных билетов, то есть «видит», сколько человек передвигалось между остановками. По словам представителей ведомства, 86% поездок оплачивается карточками. Однако это дает представление о пассажиропотоке только на социальных маршрутах. Неизвестным остается реальный трафик на маршрутках. Его для «Организатора перевозок» в 2016 году исследовало ООО «Комплексные транспортные системы» (КТС), которое было зарегистрировано накануне конкурса. Позже с подрядчиком расторгли договор, в 2018 и 2019 году специалисты ГКУ продолжили натурные обследования собственными силами. По словам заместителя директора «Организатора перевозок» Дмитрия Процкого, замеры в разное время осуществляли от 30 до 100 работников организации, обследовав «почти все маршруты», разовые проверки маршрутов продолжаются до сих пор.

Как эффект от реализации реформы (см. “Ъ” от 25.04.2019) фиксируется сокращение маршрутной сети почти вдвое — до 362 маршрутов (за счет минимизации дублирования маршрутов). При этом количество автобусов на дорогах уменьшится на 34%, до 4,2 тыс. машин, за счет введения автобусов большой вместимости. Тем не менее, добавляют в «Организаторе перевозок», 70 маршрутов (19% обновленной сети) действительно станут уникальными и предсказать пассажиропоток на них трудно. Источник “Ъ”, близкий к Смольному, сомневается, что исследования 2016 года могут быть экстраполированы на 2019 год. Исследование КТС собеседник “Ъ” называет вероятностным методом. До сих пор, говорит он, не представлено математическое обоснование с приведением объяснения, почему, взяв данные за один-два произвольных будних дня, и не всегда за полный день, с части подвижного состава на маршруте, можно говорить о пассажиропотоке в любой будний день на любом пути. Этот тезис в «Организаторе перевозок» не прокомментировали.

Ранее в учреждении заявляли, что риски по расчетам пассажиропотока нивелируются 10-процентным изменением цены контракта, которое возможно осуществить по закону, а также совмещением в лотах высоко- и низкодоходных (а иногда даже убыточных) маршрутов.

Председатель «Ассоциации перевозчиков пассажиров» Василий Киселев отмечает, что после проведения исследований, на которые были потрачены бюджетные средства, учреждение обратилось за показателями трафика к игрокам рынка. «Тогда непонятно, что они все это время считали»,— говорит он. По его мнению, с сокращением количества транспортных средств автобусы превратятся в «шпротовозки». Господин Киселев, наоборот, констатирует потребность в наращивании парка до 10 тыс. машин. Он отмечает, что Смольный рассчитывает на значительную экономию средств, вводя реформу, так как аукцион предполагает конкуренцию и демпинг, что наглядно показывает один из уже разыгранных маршрутов: конкурс стоимостью около 33 млн рублей выиграла компания, предложившая 18 млн рублей, однако контракт с ней так и не заключили. Он ожидает, что с проведением реформы на рынок выйдет множество новых малых предприятий, которые будут вынуждены заключать договоры с действующими компаниями на аренду машин и экипажа. «Разрегулируют рынок окончательно»,— заключает господин Киселев.

Сроки проведения новых конкурсов при неисполнении контрактов, говорят в ГКУ, могут составлять как минимум полгода, удовлетворять потребности транспортной работы в этот период могут ГУПы.

Дмитрий Баранов из института дизайна и урбанистики ИТМО отмечает, что для положительного эффекта реформы необходимо также увеличить скорость движения общественного транспорта. Скорость обеспечивается за счет приоритетной организации движения, выделенных полос, управления светофорами, поясняет он. «Дело в том, что этими вещами занимаются разные комитеты Смольного, и если между ними не будет взаимодействия при принятии реформы, то ожидать каких-то заметных положительных перемен не стоит»,— заключает эксперт.

Яна Войцеховская