На заводской прямой

В минувшее воскресенье закончился контракт у руководителя ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского, возглавляющего предприятие с сентября 2014 года. Источники говорят, что неделю назад он прошел аттестацию в Минпромторге. Но сейчас и. о. гендиректора, которого бы назначило министерство, на предприятии нет. На заводе утверждают, что обязанности гендиректора пока исполняет первый заместитель господина Миргородского Николай Лахаузов. По мнению собеседников „Ъ-Прикамье“, дальнейшая судьба Олега Миргородского будет зависеть от позиций представителей сразу нескольких оборонно-промышленных ведомств, а также от реальности планов вхождения ППЗ в состав «Ростеха».

29 сентября завершился срок действия контракта у гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского. Как рассказали собеседники „Ъ-Прикамье“, сейчас он находится в Москве, а 24 сентября прошел аттестацию в Минпромторге. После этого господин Миргородский может руководить предприятием в статусе исполняющего обязанности до подведения итогов конкурса на должность гендиректора ППЗ. В то же время они говорят, что конкурс длительное время может не объявляться.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Смесевое твердое топливо является ключевым компонентом для производства ряда изделий. Гражданский дивизион представлен промышленными взрывчатыми веществами, дорожными и фасадными красками, акрилатами, полиуретанами. Олег Миргородский руководит предприятием с 2014 года. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Новосибирский механический завод „Искра“».

Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, дальнейшая судьба Олега Миргородского зависит от согласованности позиций представителей Минпромторга, военно-промышленной комиссии при правительстве РФ и «Ростеха», а также их аппаратного веса. По словам одного из них, при утверждении итогов аттестации господина Миргородского представители комиссии якобы воздержались от голосования. «Если полномочия нынешнего директора закончились 29-го, то непонятно, кто сейчас руководит предприятием, так как приказа Минпромторга о назначении и. о. по состоянию на 30 сентября нет»,— утверждает источник. В аппарате гендиректора ППЗ „Ъ-Прикамье“ пояснили, что и. о. руководителя сейчас является первый заместитель гендиректора Николай Лахаузов.

Вопрос о том, кто будет руководителем ППЗ, зависит и от планов по возможной передаче завода в управление, а позже и в собственность «Ростеха». Предприятиями госкорпорации, как правило, руководят исполнительные директора, которые назначаются без конкурса. Ранее министр промышленности Денис Мантуров рассказывал о планах передачи «Ростеху» ряда федеральных казенных предприятий. Как говорили источники, в их число уже в 2020 году должен войти и ППЗ. По одной из версий, Пермский пороховой завод должен был войти в состав дивизиона вместе с соликамским заводом «Урал», научно-исследовательским институтом полимерных материалов и стерлитамакским «Авангардом». Из указанных предприятий в структуре «Ростеха» находятся «Урал» и НИИПМ. Тем не менее сейчас собеседники в ОПК не уверены, что этот проект будет реализован.

Что касается ФКП, что с начала этого года предприятие уведомило о сокращении более 300 работников. Такое решение объяснялось сокращением производственных программ на предприятии. В то же время в минпроме Пермского края отмечали, что Пермский пороховой завод имеет стабильный государственный оборонный заказ, который за период 2013–2018 годов вырос почти в 2,5 раза. На 2019 год предприятие обеспечено заказами.

Дмитрий Астахов, Вячеслав Суханов