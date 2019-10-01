Цвет настроения — красный

КПРФ сенсационно получила контроль над думой Александровского городского округа. По итогам воскресных выборов, коммунисты получили 9 из 15 мандатов. Теперь «красные» могут провести своих кандидатов на пост не только спикера думы, но и главы района. По информации „Ъ-Прикамье“, в администрации губернатора готовы работать с новым составом думы, но считают, что главу надо выбирать исходя из профессиональных качеств, а не партийной принадлежности. Эксперты предполагают, что «Единая Россия» недостаточно внимательно отнеслась к выборам и не смогла мобилизовать своих сторонников. Повлияли на результат КПРФ и протестные настроения.



В минувшее воскресенье в Пермском крае состоялись выборы в думы Александровского, Ординского и Березовского муниципальных округов. По итогам голосования большинство мест в думе Александровского городского округа получили кандидаты от КПРФ. Они победили в 9 из 15 одномандатных округов. «Единая Россия» получила четыре мандата, «Справедливая Россия» — два. В Березовском и Ординском муниципальных округах большинство мандатов досталось «Единой России».

При этом в Александровском муниципальном округе зафиксирована самая низкая явка избирателей — 19,23%. В Ординском муниципальном округе на участки пришли 32,78% избирателей, в Березовском — 45,85%.

Собеседник, близкий к партии власти, отмечает, что несколько кандидатов от коммунистов в Александровске ранее участвовали в предварительном голосовании «Единой России», «но проиграли и пошли на выборы от коммунистов, не проявив последовательности».

В региональном отделении КПРФ результатами выборов в думу Александровска довольны. «Мы долго работали над подбором кандидатов. Не все из них являются членами партии, но все они сторонники КПРФ. Большого капитала в кампанию вложено не было. Результат обеспечил человеческий ресурс, личное общение, доверие избирателей к нашей программе»,— поделилась первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова.

По ее словам, на результат повлияло также недовольство жителей сложной экономической ситуацией на Александровском машиностроительном заводе и проблемы в муниципальном образовании и здравоохранении. Ксения Айтакова добавила, что коммунисты намерены выдвинуть своих представителей на должности спикера думы и главы городского округа, однако не стала называть рассматриваемые кандидатуры.

Отметим, что интерес к происходящему в Александровском районе проявил региональный штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Сотрудники штаба критиковали объединение поселений района в единый муниципалитет. А за несколько дней до выборов опубликовали на YouTube ролик с призывом не голосовать за кандидатов от «Единой России».

Координатор штаба Сергей Ухов затруднился оценить влияние деятельности пермских сторонников Навального на результаты выборов. «В первую очередь на результат выборов повлияла социально-экономическая ситуация, политизированность жителей, активная работа местных коммунистов. Но и мы, возможно, тоже что-то сделали»,— прокомментировал ситуацию господин Ухов.

Сами пермские коммунисты считают, что добились победы исключительно собственными силами. «Была проведена масштабная работа: поквартирный обход, личное общение с избирателями, подготовлены сюжеты о проблемах Александровска, вышедшие на федеральном уровне»,— пояснила Ксения Айтакова.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев сообщил „Ъ-Прикамье“, что партия власти внимательно изучит причины неудовлетворительного результата в Александровске.

«Тот, кто не терпит поражений, не выигрывает. В прошлом году, на выборах в земское собрание Александровского района „Единая Россия“ получила 87% от общего числа мандатов. Пермский край и представители партии сделали очень много для улучшения социально-экономической ситуации в районе. Будем справедливо и жестко разбираться, почему местные партийцы не смогли донести это до населения»,— прокомментировал ситуацию секретарь местного отделения. «Мы всегда работаем системно и ориентированы на победу. И результаты в Березовском и Ординском муниципальных округах это доказали»,— добавил Вячеслав Григорьев.

Собеседник, близкий к администрации губернатора Пермского края, отметил, что «краевые власти готовы работать с любым составом думы, вне зависимости от партийной окраски». «При оценке кандидатов на пост главы муниципалитета прежде всего будем руководствоваться профессиональными навыками претендента и возможностями добиться изменения непростой ситуации в муниципальном округе. Но членство в той или иной партии не обеспечивает профессионализм автоматически»,— добавил источник.

Напомним, депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу об объединении поселений Александровского района в единый муниципальный округ в мае этого года. До этого объединительные процессы столкнулись с протестом Яйвинского городского поселения, где депутаты думы поддержали создание округа лишь со второго раза.

Ситуация в районе осложняется тяжелым финансовым положением крупнейшего местного предприятия — Александровского машиностроительного завода. С 2015 года в арбитражном суде длится процесс, в рамках которого кредиторы АМЗ пытаются добиться банкротства предприятия.

Избранная дума Александровского муниципального округа станет единым представительным органом муниципалитета. Депутатам предстоит выбрать главу из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В состав комиссии войдут как представители краевых властей, так и муниципалитета.

Политический консультант Людмила Ознобишина считает, что проигрыш «Единой России» в Александровске связан с тем, что кандидаты от партии власти не смогли привлечь своих сторонников на выборы.

«Из трех территорий, где проходили выборы, в Александровском районе была наиболее низкая явка. Это свидетельствует об отсутствии интереса к выборам со стороны жителей и неумении либо нежелании со стороны кандидатов мобилизовать своих сторонников. Складывается ощущение, что фактически никакой кампании единороссы в территории не вели, а ситуация была пущена на самотек»,— отмечает эксперт.

«Поэтому те, кто по ряду причин оказались в стане коммунистов, воспользовались серьезными протестными настроениями в районе и смогли получить большинство. К слову, некоторые из кандидатов еще недавно были представителями партии власти»,— добавляет Людмила Ознобишина.

Константин Кадочников