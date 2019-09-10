Партия власти выступила муниципально

По итогам муниципальных выборов в Прикамье «Единая Россия» получила большинство во всех ключевых думах и земсобраниях края. Эксперты отмечают, что, в отличие от многих других субъектов РФ, у партии власти в Пермском крае существует значительный запас прочности. Однако, согласно прогнозам, победить на выборах в краевое заксобрание и Пермскую думу, используя только накопленный опыт, «Единой России» будет сложнее. Специалисты фиксируют запрос на смену элит, выразившийся в проигрыше на выборах ряда известных местных политиков.



Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги единого дня голосования в Прикамье — выборы депутатов местных представительных органов состоялись в 20 муниципалитетах края. Самые крупные кампании: выборы депутатов дум городских округов, созданных на базе Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского муниципальных районов. Также были избраны депутаты земских собраний Пермского, Куединского, Кунгурского и Сивинского районов. Всего было избрано 340 депутатов.

По данным избирательной комиссии Пермского края, средняя явка по региону составила 28,59% (в 2018 году — 26,2%). На избирательные участки пришли 141,7 тыс. человек. Максимальная явка в этом году была зафиксирована на выборах советов депутатов поселений в Большесосновском районе (41,6%), земсобрания Куединского района (40,5%), думы Ильинского городского округа (40,34%). Самая низкая явка зафиксирована на довыборах в думу Соликамского (16,93%) и Губахинского (22,08%) городских округов, а также на выборах в думу Добрянского (20,93%) городского округа.

По итогам кампании «Единая Россия» получила 250 мандатов (73,6%), кандидаты-самовыдвиженцы получили 48 мест (14,1%), КПРФ — 19 (5,6%), «Справедливая Россия» — 13 (3,8%), ЛДПР — 10 (2,9%).

Отметим, что результат «Единой России» не сильно отличается от итогов кампаний 2018 года, когда партия власти получила 71,3% от общего числа мандатов. Однако, в отличие от прошлого года, на этот раз единороссы сформировали большинство (50%) в каждом представительном органе. Напомним, в 2018 году партия не смогла получить большинства в думах Кунгура, Добрянки и Чайковского.

«На этот раз мы одержали победу абсолютно во всех муниципальных образованиях, в том числе там, где у нас исторически не было большинства. Например, на предыдущих выборах в Очере у нас прошли 4 из 15 кандидатов. Сейчас в думу прошли 8 кандидатов. Это говорит о том, что мы ведем системную работу, готовимся к выборам заранее, единственные среди парламентских партий проводим предварительное голосование»,— поделился мнением секретарь реготделения ЕР Вячеслав Григорьев.

Лучшие результаты партия власти продемонстрировала на выборах в земсобрание Кунгурского района (20 мандатов из 21) и в думу ЗАТО Звездный (9 мандатов из 10). С небольшим перевесом, по данным „Ъ-Прикамье“, единороссам удалось сформировать большинство в думах Верещагинского (11 мандатов из 21), Очерского (8 мандатов из 15) и Чусовского (14 мандатов из 25) городских округов. При этом в Очере и Верещагино, помимо кандидатов от «Единой России», победу одержали также трое самовыдвиженцев, близких к партии власти. В Чусовом таких кандидатов оказалось двое.

Как считает Вячеслав Григорьев, всего на муниципальных выборах победили 24 кандидата-самовыдвиженца, близких к «Единой России». «Выборы были конкурентные, и в ряде округов кандидаты от партии по тем или иным причинам не могли продолжать борьбу. Поэтому мы приняли решение поддержать самовыдвиженцев. Эти кандидаты в дальнейшем будут участвовать в работе партийных фракций»,— пояснил секретарь реготделения.

Источник, близкий к краевым властям, рассказал „Ъ-Прикамье“, что в администрации губернатора положительно оценивают результаты выборов. «В состав представительных органов вошли кандидаты от всех основных российских партий»,— поделился собеседник.

Отметим, что на этих выборах поражение потерпели некоторые известные местные политики. Так, в новый состав думы Очерского городского округа не войдет один из старожилов пермской политики, экс-глава и спикер земсобрания Владимир Мокрушин, проигравший выборы по трехмандатному округу №5. Спикер земсобрания Куединского района, единоросс Флорид Бадртдинов проиграл депутату от КПРФ Нине Корионовой в новый состав земского собрания. На выборах депутатов думы Чусовского городского округа председатель земского собрания Чусовского района и кандидат от партии власти Антон Горохов уступил самовыдвиженцу, тренеру по самбо Александру Ельцову. Бывший глава Чернушки Юрий Кислицин также остался без депутатского мандата.

На выборах депутатов земсобрания Пермского района 14 из 15 мест получили сторонники действующего главы района Александра Кузнецова. Его основной оппонент — председатель совета депутатов Кондратовского сельского поселения и кандидат от «Единой России» Андрей Костарев проиграл самовыдвиженцу, зам­начальника центра обеспечения безопасности Пермского района Александру Чередниченко.

По мнению политического консультанта Сергея Иванова, проигрыш этих политиков связан с запросом на обновление элит.

«Люди устали от официальных лиц и политических долгожителей. Думаю, эту тенденцию нужно учитывать при подготовке к выборам в краевое заксобрание и Пермскую думу в 2021 году. Вероятно, Александр Кузнецов увидел этот тренд, поэтому не стал выдвигаться на выборы самостоятельно, а подготовил пул кандидатов, за которых готовы проголосовать люди»,— отмечает эксперт.

По его словам, в случае участия господина Кузнецова в конкурсе на пост главы района результаты выборов увеличивает его шансы на успех.

«На первый взгляд, результаты выборов говорят об убедительной победе „Единой России“. Но в территориях партия власти неоднородна, ее составляют представители различных местных элит, которые используют партию для выдвижения своих сторонников. Кроме того, на муниципальных выборах, как правило, голосуют не за партию, а за личности. Поэтому победа или поражение практически не зависит от партийной принадлежности»,— добавляет Сергей Иванов.

Политтехнолог Алексей Чусовитин отмечает, что «Единая Россия» в Пермском крае имеет значительный запас прочности». «Фактически „Единая Россия“ стала партией власти только в 2016 году. До этого у партии были серьезные противники и опыт участия в высококонкурентных выборах. Опыт, накопленный в годы борьбы на конкурентных выборах, и системная работа действующего руководства позволяет сохранять позиции в Прикамье. В других регионах этого часто не хватает»,— считает эксперт.

«Но въехать в 2021 год только на накопленном опыте не получится»

»На мой взгляд, главная задача руководства — не почивать на лаврах, а уже начинать подготовку к кампаниям с учетом меняющейся электоральной ситуации и предпочтений избирателей»,— добавил Алексей Чусовитин.

Константин Кадочников