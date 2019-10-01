Миллиарды обналичили под пиво

В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд руб.

Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. В общей сложности обыски прошли по 65 адресам. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также электронные носители информации. Сотрудниками полиции и чекистами было задержано 50 человек, шестерых из которых по ходатайству следствия Никулинский райсуд Москвы отправил в СИЗО, нескольких — под домашний арест, а еще 13 человек отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Причем за несколькими фигурантами оперативникам пришлось выезжать в различные регионы, где те не только проживали, но и подыскивали новых клиентов для обнальной площадки.

По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках. По некоторым данным, одним из участников преступной группы являлся бывший сотрудник Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и иногородних коммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 11% до 15% за каждую трансакцию. Таким образом, как полагают правоохранители, за весь период своей деятельности обнальщики могли вывести в теневой оборот порядка 40 млрд руб., а сами заработали на этом более 4 млрд руб. При этом недостатка в клиентах подпольные финансисты не испытывали — с каждым годом количество желающих воспользоваться их услугами только росло.

Организатором преступной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. В отличие от него, предполагаемые сообщники числятся руководителями действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и проч.

Отметим, что во время допросов несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса.

Как уже рассказывал “Ъ”, самым крупным теневым дельцом на этом рынке считается Сергей Магин. В 2013 году поймать его удалось подчиненным бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова, который впоследствии сам был осужден за создание организованного преступного сообщества. Сергею Магину Пресненский райсуд Москвы вменил незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив его в конце 2016 года к восьми с половиной годам колонии. На свободу Сергей Магин вышел условно-досрочно в марте этого года.

Олег Рубникович