PayPal станет первой иностранной компанией с китайской платежной лицензией

Американский платежный сервис PayPal станет первой иностранной компанией, которая получит китайскую лицензию на осуществление платежных услуг. Центральный банк Китая одобрил приобретение PayPal 70% доли в небольшой китайской платежной компании Guofubao (Gopay), что даст американскому сервису доступ на местный рынок платежей.

Многие иностранные компании заинтересованы в доступе на огромный китайский рынок платежей — только рынок мобильных платежей в Китае должен вырасти к 2023 году до $96,7 млрд. Еще в 2017 году власти Китая открыли местный рынок платежей для иностранных компаний, тем не менее до сих пор местную лицензию не удалось получить ни одной из них, включая платежные системы Visa и MasterCard.

PayPal через Guofubao сможет предлагать клиентам мобильные и онлайн-платежи, в том числе трансграничные, выпускать дебетовые карты и др. Сделка по приобретению должна быть закрыта в четвертом квартале нынешнего года.

Яна Рождественская