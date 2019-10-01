Павел Мамаев договорился с ростовскими

Недавно вышедший из колонии и расторгший контракт с «Краснодаром» футболист Павел Мамаев нашел себе новый клуб. В субботу он заключил трудовой договор с «Ростовом» на два года с возможностью пролонгации — по схеме «2+1». Правда, заявить Мамаева желто-синие смогут только в следующее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.



Вслед за Александром Кокориным, который переподписал контракт с «Зенитом» еще до выхода из исправительной колонии, с местом продолжения футбольной карьеры определился и Павел Мамаев, также отбывший наказание по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев. 20 сентября «Краснодар» объявил о расставании с Мамаевым по взаимному согласию сторон. Через неделю полузащитник достиг договоренности о сотрудничестве с «Ростовом» — прямым конкурентом своего бывшего клуба.

Перед 11-м туром «Ростов» и «Краснодар» занимали в чемпионате России соответственно третье и четвертое места, имея в активе по 20 очков, а уже в субботу «Ростов» одержал очередную победу — над «Динамо» со счетом 3:0, после чего в его активе стало 23 балла.

Несмотря на то что Кокорин и Мамаев около года находились вне игры, оба оказались востребованными в Российской премьер-лиге. И если первого сразу забронировал «Зенит», то на второго претендовали несколько клубов. Желание пригласить Мамаева афишировали «Ахмат», «Урал» и «Крылья Советов». Интерес к футболисту, по неофициальным данным, проявило также «Динамо», где он даже должен был пройти медосмотр, однако в последний момент все сорвалось. В результате Мамаев улетел в Ростов-на-Дону. Как сообщил спортивный портал Metaratings.ru, после освобождения из колонии с ним несколько раз общался спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин. Кроме того, в переговорном процессе участвовал и главный тренер Валерий Карпин.

Желто-синие не смогут зарегистрировать своего новичка в Российском футбольном союзе вне трансферного окна. Возможность заявить полузащитника у «Ростова» будет только после 22 января следующего года, когда откроется зимний трансферный период.

Правда, Мамаеву все равно понадобится довольно продолжительное время, чтобы привести себя в норму и набрать оптимальные кондиции. Его приобретение скорее нужно рассматривать в перспективе, ведь в следующем сезоне начнет действовать новый лимит на легионеров «8+17 в заявке» и ценность качественных российских футболистов заметно возрастет. Судя по всему, в «Ростове» уверены, что Мамаев способен вернуться на прежний уровень и принести пользу клубу.

Финансовые условия соглашения не разглашаются, но вряд ли игроку, чья трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, упала за год простоя или, точнее, отсидки более чем в два раза — с €6,5 млн до €3 млн, удалось сохранить зарплату, которую он получал в «Краснодаре» — €2,4 млн в год. Например, доход Кокорина по новому договору с «Зенитом» уменьшился почти вдвое.

Александр Ильин