Фигурантка дела «Рольфа» рассказала о сделке, ставшей основой уголовного дела

Сделка о покупке акций компании «Рольф эстейт», которую следствие считает фиктивной, снизила издержки на поддержание избыточной корпоративной структуры и повысила инвестиционную привлекательность компании, утверждает Forbes экс-гендиректор автодилера «Рольф» Татьяна Луковецкая. Госпожа Луковецкая заочно арестована по делу о выводе денег по подложным документам и до этого не комментировала обвинения Следственного комитета.

По ее словам, «Рольф» приобрел акции «Рольф Эстейт» и это позволило компании стать владельцем дилерских центров, их земельных участков и недвижимости. Эта сделка увеличила стоимость «Рольфа», отметила экс-гендиректор автодилера. «Я не сомневалась в справедливости стоимости приобретаемых акций, поскольку она не только была подтверждена независимым оценщиком, но и дополнительно подтверждена данными бухгалтерской отчетности, проверенной и подтвержденной независимыми аудиторами»,— подчеркнула Татьяна Луковецкая.

Госпожа Луковецкая уверена, что уголовное дело базируется на совершенно абсурдных аргументах и должно быть закрыто. «Была прозрачная и понятная сделка, абсолютно законная. Любые рассуждения о нарушении закона в этом контексте у всех мало-мальски думающих людей вызывают недоумение»,— заявила она. По ее словам, следователи не пытались связаться с адвокатом и получить разъяснения ее позиции.

Чем известен Сергей Петров Читать далее

Напомним, 27 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова (находится за границей).

По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. По делу в качестве обвиняемых также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, бывший гендиректор ЗАО «Рольф Эстейт» Анатолий Кайро и гендиректор кипрской «Панабел лимитед» Георгий Кафкалия.

Подробнее о деле крупнейшего в России автодилера читайте в материале “Ъ” «Все это рок-н-рольф».