Генсек ОПЕК сообщил о полном восстановлении Саудовской Аравией добычи нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что Саудовской Аравии удалось полностью восстановить добычу нефти после инцидента с атакой дронов на нефтяную инфраструктуру. Он отметил, что «восстановление было феноменальным».

«Они следуют тому плану, который они утвердили 30 сентября. И согласно той информации, которая имеется у нас, они добились полного восстановления нефтедобычи»,— сказал господин Баркиндо на полях заседания клуба «Валдай» в Сочи (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что было потеряно около 5,7 млн баррелей поставок. Такой объем является самым высоким показателем, который фиксировался во время подобных проблем с поставками нефти, отметил генсек ОПЕК.

Атака на нефтяную инфраструктуру отразилась на ценах на нефть: произошел резкий рост цен на топливо. На данный момент, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, цены на нефть вернулись к прежним показателям — $60 за баррель.

Напомним, атака на Saudi Aramco в ночь на 14 сентября привела к снижению добычи до 5,7 млн баррелей нефти в сутки. Позже министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Эр-Рияд восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября, в 12 млн — к концу ноября.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».