Из жизни отдохнувших

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Заслуженный артист Российской Федерации, кинорежиссер, певец, сценарист и продюсер Гоша Куценко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

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"Территория комфорта". Приложение от , стр. 26

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Время театральных легенд» провел творческий вечер Гоши Куценко в пространстве «Квартира Кости Кройца».

Гоша Куценко не только поделился с гостями вечера историями из своей актерской жизни — он исполнил песни собственного сочинения вместе со своей музыкальной группой «ГК».

Проект поддержали: инвестиционная компания QBF, премиальные классы «Яндекс.Такси», клиника интегративной медицины «Ангелы Косметологии», производитель и дистрибутор алкогольных напитков компания Pernod Ricard Rouss («Перно Рикар Русь»).

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