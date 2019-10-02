Из жизни отдохнувших

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Время театральных легенд» провел творческий вечер Гоши Куценко в пространстве «Квартира Кости Кройца».

Гоша Куценко не только поделился с гостями вечера историями из своей актерской жизни — он исполнил песни собственного сочинения вместе со своей музыкальной группой «ГК».

Проект поддержали: инвестиционная компания QBF, премиальные классы «Яндекс.Такси», клиника интегративной медицины «Ангелы Косметологии», производитель и дистрибутор алкогольных напитков компания Pernod Ricard Rouss («Перно Рикар Русь»).