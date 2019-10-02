Must меняет концепцию

Через год работы ресторана Must на Петроградской его концепция поменялась.

На смену «мясному» уклону и технологии Ragged & Crispy (долгое томление мяса, потом его обжарка в хоспере) пришел тренд сезонности, а винно-пивная карта значительно расширилась. Теперь здесь готовят «понятную еду», а сезонность обеспечивает постоянное обновление позиций. В качестве новинок — паштет из печени индейки с бриошью и виноградным медом, рапаны с молодой капустой на углях, камамбер с виноградом на соленом меде, мороженое из сыра и пр. Подают и «домашние» блюда — например, грудку фермерского цыпленка с лисичками и свежим шпинатом.