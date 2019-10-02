Nordic: шведский ужин

4 октября в петербургский ресторан Nordic приедет шеф-повар ресторана стокгольмского отеля At Six Андреас Асклинг.

Вместе с шефом Nordic Алексеем Алексеевым они приготовят «северный ужин» из местных продуктов. Гостям подадут шесть курсов.

Андреас Асклинг приедет в Петербург впервые. Прежде чем возглавить кухню в Стокгольме, он объездил весь мир, работал в ресторанах на Манхэттене и на Мальдивах. Андреас старается изменить представление не только о нордической кухне, но и о том, каким должен быть ресторан при отеле: с «нескучной» едой, приготовленной из фермерских продуктов. Создавая свои блюда, он не опасается соединять скандинавские традиции приготовления с азиатскими — суп фо, например, шеф готовит из северных морепродуктов.

Ужин начнется с икры ряпушки — рыбы, известной и в Скандинавии, и в России. Во втором курсе «север встретится с югом»: в одном блюде будут сочетаться северный омар с итальянским салом лардо, облепихой и австралийскими орехами макадамия. Ягненка подадут с хрустящей рисовой лапшой — в этом блюде сильны вьетнамские мотивы. На горячее шефы приготовят редкую красную рыбу — арктического гольца, он не так часто встречается в меню петербургских ресторанов.

В концепции ресторана Nordic — гастрономические традиции скандинавских стран. Здесь следуют принципам сезонности и локальности. Шеф Алексей Алексеев готовит как популярные блюда (например, только сморребродов — открытых сэндвичей — 13 вариантов), так и авторские сезонные сеты, вдохновленные природой северных стран. Кроме того, недавно в Nordic разработали нетривиальное меню соков — к осеннему дегустационному сету предлагают именно соковые пары.