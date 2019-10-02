Chou Do: рамен как он есть

Первая раменная Chou Do («Чу До») будущей сети открылась в ТРК «Сити Молл». Это совместный проект компании «Буше» и Кадзу Кидзима, бренд-шефа заведения и одного из экспертов по японской лапше в России.

Сеть раменных планируют активно развивать в Петербурге и Москве. Скоро Chou Do должны появиться в бизнес-центрах. В перспективе отдельные флагманские заведения откроются рядом с главными проспектами и улицами двух российских столиц. «Человек, который спешит, в Chou Do получит свой готовый свежий рамен так же быстро, как заказ в фастфуде,— обещает Роман Певзнер, коммерческий директор «Буше».— При этом в его тарелке окажется насыщенный бульон, хорошее мясо и овощи. Для нас это очередной шаг вперед, возможность повысить качество жизни людей в мегаполисах».

Изначально рамен — это японский суп с пшеничной лапшой. Сегодня вариантов не счесть. Для того чтобы «задать тон» новому заведению, в Петербург в конце августа приезжал раменных дел мастер Абе Масаси. Он приготовил несколько новых блюд с японской рисовой мукой. Абе Масаси руководит четырьмя раменными в Японии и производством лапши Marubo Noodle Factory. Его приглашают в японские заведения по всему миру, чтобы улучшить рецепт лапши, бульона или подобрать правильные ингредиенты. Точность рецептуры — вот что делает рамен быстрым в приготовлении, а в сочетании с топпингами из разных продуктов он становится едой на каждый день.