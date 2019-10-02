В «Астории» новый бренд-шеф

Кухню отеля «Астория» возглавил Мариус Акерманн — он отвечает за одноименный ресторан, гостиную «Ротонда», бар «Личфилд» и ресторан «Борсалино» в отеле «Англетер», а также за кейтеринг и банкеты.

Мариус родился в Германии и начал свое кулинарное образование в частной школе WIHOGA Dortmund. За 20 лет в профессии он работал в ресторанах Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании, включая рестораны со звездами Мишлена. Возглавлял банкетную службу в отеле Al Faisaliah в Эр-Рияде, где отвечал за мероприятия, рассчитанные на 2500 гостей, за торжества для королевской семьи и свадьбы. Он успел поработать в международных сетях Kempinski, Rosewood hotels и Relais & Chateaux от Эр-Рияда до Джакарты и Найроби. Мариус готовил и для высокопоставленных гостей: Барака Обамы, Мелании Трамп, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза, эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума и многих других.

Новый шеф «Астории» — противник ненатуральных добавок: красителей, усилителей вкуса, искусственных ароматизаторов. «По моему мнению, чем меньше ингредиентов используется, тем лучше эффект — это позволяет выделить натуральный вкус и аромат продуктов и ингредиенты не "перекрикивают" друг друга. Разумеется, все продукты должны быть высочайшего качества и предпочтительно из местного региона,— говорит Мариус Акерманн.— На старте моей карьеры фьюжн был очень популярен, затем пришла молекулярная кухня с техниками сувида и эспумы (кстати, я до сих пор люблю ими пользоваться). Мой стиль сформирован формальным поварским образованием и последующими 20 годами путешествий и открытий новых трендов».

Мариус говорит, что кулинарные традиции России соединяют множество элементов из разных регионов, но все равно близки его «кулинарным корням». Он собирается привнести в кухню «Астории» новые вкусы и приемы, которым научился за много лет работы в разных странах.