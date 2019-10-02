«Гастрономика»: перезагрузка

Известный петербургский шеф-повар Дмитрий Богачев основательно переработал меню ресторана «Гастрономика».

В результате больше половины прежних блюд теперь не готовят: таким образом ушло 180 позиций. Но зато добавились абсолютно новые. Ставка делается на локальные продукты — это уже устоявшийся тренд. А вот соусы — «заморские», как сказал Дмитрий. По признанию шефа, сам он любит сырые продукты, а не любит пастернак, поэтому в новом меню его не будет вовсе. Определяя концепцию кухни, Дмитрий краток: «Мы готовим вкусно!»

В переработанное меню вошли, например, брускетта с крабом, чипсы с креветкой и грушей, тартар из лосося, гребешок с биском, сибас с луком-пореем, говяжьи щеки с грибами и гречкой и другие блюда.