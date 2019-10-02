Cityfood: фудхолл больших возможностей

В ТРК «Сити Молл» открылся впечатляющий фудхолл — на площади в 4,5 тыс. кв. м работает около 30 рестораторов, представляющих совершенно разные концепции и кухни.

Дизайн проекта разработан студией DA Architects. В интерьерах использованы натуральные материалы и природная цветовая гамма: оливковый, песочный, приглушенный серый.

Формат Cityfood дает возможность не только поесть: здесь есть отдельное помещение творческой мастерской, где будут кулинарные мастер-классы и выступления шеф-поваров. Кроме того, пространство фудхолла позволяет проводить тематические мероприятия, собирая на своей площадке экспертов и лидеров мнений и давая гостям комплекса возможность принять участие в дискуссиях на самые разные темы гастрономической жизни.

Среди операторов Cityfood есть так называемые гастрономические энтузиасты: крафтовая бургерная Moo Moo Burgers, новая бельгийская концепция Brasserie Liege, мексиканское кафе San Diego, корейское OMO, вьетнамское NGON, французская кондитерская Lavanda Eclair, пельменная «Лепим и варим» (русская кухня), тайская лапшичная YODA Express, кофейня Mad Espresso Team и другие. Среди сетевых операторов — Firewok, Carl’s Jr., KFC, «Макдоналдс», «Теремок». Ожидаются открытия ресторанов «Мамо» (грузинская кухня), «Бабагануш» (израильская), Tuk Tuk (индийская), «Кондитерская хорошего настроения» от «Теремка», кондитерских «Забыли сахар» и «Ёгурти», проекта «Конь-огонь» от ресторана «Банщики» и других.