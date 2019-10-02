На Золотой улице

Hotel Goldgasse — первый и единственный в Зальцбурге бутик-отель, вошедший в ассоциацию Small Luxury Hotels of the World. Его изюминка, кроме непременного для отеля такого уровня роскошного сочетания древней истории и современного комфорта,— это всемирно известный Зальцбургский фестиваль.

Надо сказать, что город Моцарта и Гайдна живет своим грандиозным музыкальным событием круглый год, а не только полтора летних месяца, когда он проходит. Главный летний праздник, известный с 1920 года, породил другие: например, Зальцбургский пасхальный фестиваль, организованный знаменитым австрийским дирижером Гербертом фон Караяном, зимнюю Неделю Моцарта и даже Goldgassen Fest на одноименной средневековой улочке старого города, где и расположен Hotel Goldgasse в доме, которому 700 лет.

Goldgasse — означает «золотая улица» (вернее, узенькая улочка, переулок). Ее длина — всего 200 метров, она является старейшей и расположена действительно в самом центре Зальцбурга: выходит к главной площади — Residenzplatz с величавыми дворцами-резиденциями принцев-архиепископов, кафедральным собором и фонтаном в духе итальянского барокко. Средневековые дома на этой улице тоже впечатляют — пяти-шестиэтажные, с различными знаками, изображениями и начертанными готическим шрифтом мольбами о защите и покровительстве, обращенными к святым. Эта улица видела много всего, в том числе различные диковины — например, в одном из домов обитал французский купец Жан Фонтен, первым получивший в 1700 году лицензию «на подачу кофе». Самая старая кофейня Зальцбурга потом переехала и существует до сих пор. «Золотая улица» на протяжении веков имела разные названия в зависимости от того, какой бизнес здесь процветал в тот или другой период. В результате улица Молочников и Шпор (здесь были мастерские кузнецов, изготавливающих шпоры, стремена и другую конскую амуницию) стала называться в честь обосновавшихся здесь ювелиров и торговцев медью, серебром и золотом — Золотой. Это название ей подходит — и сегодня, пожалуй, многозначно.

Бутик-отель Goldgasse (относится к группе Amadeus Hotels) открылся в 2006 году, а в 2015 году прошла реновация и полный ремонт здания. В отеле всего 16 номеров. Из маленького входного помещения есть три выхода — в лифт, на узкую каменную лестницу и в ресторан. Лобби на втором этаже представляет собой небольшую светлую комнату с легкой дизайнерской мебелью и фотографиями Зальцбурга и его жителей. Но больше всего впечатляют сами номера. Понятно, что каждый не похож на другой по своей планировке: сказывается причудливость средневековых помещений, коридоров, разноуровневых небольших пространств. Под старинными деревянными потолочными балками, выровненными и законсервированными от вредных воздействий среды, сверху донизу стены покрывают красочные крупномасштабные фотографии сцен из опер, выполненные итальянским фотографом Луиджи Капуто. Чечилия Бартоли в спектакле «Юлий Цезарь»; «Пер Гюнт», «Солдаты», «Имярек» — самые экспрессивные сцены из опер Зальцбургского фестиваля делают интерьер необыкновенным. Есть здесь и свой номер с террасой — небольшим уютным пространством в плотном окружении причудливых средневековых кровель соседних домов. А в коридорах — небольшие фальш-окна, когда-то бывшие настоящими, а сегодня «выходящие» на фотографии веселого Моцарта в напудренном парике. По контрасту с мастерски обыгранным средневековьем — ванные комнаты с современными мраморными полами и многофункциональными спа-душами.

Ресторан на первом этаже Gasthof Goldgasse оформлен в чисто альпийском стиле, напоминающем о голливудском фильме, по-своему прославившем Зальцбург,— «Звуки музыки» 1965 года. Впрочем, все в этом городе, как и в его окрестностях, ассоциируется с мюзиклом — недаром тысячи туристов едут сюда со всего света, только чтобы увидеть места съемок. Потолок украшает старинная люстра с рогами, детали интерьера — из резного дуба, столы и полы — тоже дубовые.

В ресторане, как водится, есть свой специалитет — но не гастрономического свойства. Это настоящая кулинарная книга 1719 года издания. «Новая зальцбургская кухня» (Neue Salzburger Kuche) Конрада Хаггера — богато иллюстрированный барочными рисунками сборник рецептов епископского повара, по некоторым из этих рецептов и сегодня готовят в Gasthof Goldgasse. Например, курицу, жаренную в медном котле.

В концепции заведения — акцент на локальные продукты. Из традиционного здесь готовят жаркое из говядины; конечно, венский шницель и тафельшпиц — нежное островатое мясо. Гордятся чисто зальцбургским десертом Salzburger Nockerln — тающим во рту пушистым яичным суфле. Его сервируют с домашним ванильным мороженым и ягодами. Пекут здесь и фирменные блинчики Goldgasse прямо на глазах у гостей. Их подают с шоколадным сорбетом, свежей клубникой и абрикосами.

Елена Федотова