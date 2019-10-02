Жить на улице современников

В понимании большинства потенциальных покупателей квартир (а зачастую и застройщиков) квартира стандарт-класса — это жилье, мягко говоря, не самое лучшее. Заместитель генерального директора ГК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин убежден, что низкая цена не должна означать отсутствия качества и комфорта. И убедиться в этом лично приглашает на строительную площадку и в шоу-рум ЖК «Новое Горелово».

Жилой комплекс находится на границе Петербурга и Ленобласти: на Волхонском шоссе близ его пересечения с КАД и Таллинским шоссе. Отсюда легко добраться до города: до метро «Проспект Ветеранов» всего 15–20 минут. И при этом загородный простор с собственной речкой: Дудергофка течет прямо на территории.

На самом деле «Новое Горелово» — это не просто новый жилой комплекс. Это новый населенный пункт Новогорелово в Ломоносовском районе. С оформления этого «мини-города» все и началось: был подготовлен генплан (раньше это были земли сельхозназначения), проведены все слушания, соблюдены все регламенты. С одной стороны, это осложнило путь застройщика. С другой — наоборот: не пришлось строить протяженные внешние сети, практически все сети внутриквартальные, а точки подключения предоставлены городскими компаниями.

В остальном комплекс почти ничем не отличается от любого другого проекта КОТ, утверждает Максим Жабин. Однако отличия все-таки есть, и некоторые, можно сказать, бросаются в глаза. Например, то, что еще строится, не мешает тем, кто уже заселился. Инфраструктуру создают параллельно с возведением жилья, и даже там, где еще идет стройка, уже есть заасфальтированные подъезды, газоны с травой и скамейки с качелями. Во дворе дома, который ввели в эксплуатацию в этом году,— деревья и кустарники, площадка частного детского сада (он уже работает), футбольное поле с искусственной травой, велосипедная дорожка, столы для пинг-понга. Пространство строго зонировано: там, где отдыхают люди и играют дети, не ездят автомобили, хотя запрета на въезд во двор нет,— просто пространство грамотно организовано.

«Мы хотели реализовать идею дворов без машин с огороженной территорией,— рассказывает директор по строительству ГК «ЛенРусСтрой» Алексей Булдин.— Но получили массу протестов от будущих жильцов. В доме 950 квартир, и многие хотят, чтобы на автомобиле можно было заехать во двор. А для тех, кто не хочет видеть машину под окнами, есть паркинг».

На каждом этаже есть комнаты для хранения колясок, велосипедов и санок, по одной на пять квартир. В некоторых домах отказались от подъемников для инвалидов, вместо них сделали проходной лифт с дополнительной дверью на первый этаж.

Дома стоят на комфортном расстоянии друг от друга, крупные объекты инфраструктуры (пожарное депо, здание администрации, спортивные и торговые центры, школа и поликлиника) вынесены в отдельную зону.

Предусмотрено несколько выездов из поселка к разным трассам, так что транспортных коллапсов не предвидится. «Нормативная расчетная численность поселка — 12 700 человек,— говорит Алексей Булдин.— Но учитывая опыт предыдущих застроек, предполагаю, что будет больше — около 20 тыс. человек».

Есть и то, что не бросается в глаза, но определяет уровень комфорта. Например, прямо над входом в шоу-рум висит плакат «Стена в разрезе», наглядно и точно демонстрирующий порядок слоев и толщину каждого. Даже строительные технологии выбирали исходя из предпочтений потенциального покупателя. «Раньше мы строили только панельные дома,— объясняет Алексей Булдин.— И были ограничены стандартными, не всегда разумными планировками квартир. К примеру, площадь однокомнатной квартиры была минимум 44 кв. м. Но покупателям нужны были разные квартиры. Тогда мы стали делать монолитные перекрытия — это позволило сократить площадь однокомнатной квартиры до 36–39 кв. м. Комбинированная технология несколько дороже, кроме того, мы начали модернизацию одной из компаний нашей группы — Киришского ДСК. Зато это позволяет создать удобные и разнообразные планировки квартир».

Компоновка квартир — отдельная история. В одном из санузлов шоу-рума (там, к слову, нет «выставок» мебели и текстиля — всевозможные предметы обстановки просто нарисованы на стенах и сопровождаются веселыми комментариями) можно обнаружить вроде бы лишнюю фанерную конструкцию. На самом деле короб имеет размеры стандартной стиральной машины и помогает вживую оценить, не упрется ли человек в нее коленками, присев на унитаз.

«Мы разбираем сценарии использования квартир: кто в них может жить, как могут развиваться события, какие функции может выполнять то или иное помещение,— рассказывает Максим Жабин.— И в зависимости от этого решаем, как расположить комнаты, где можно будет поставить мебель (и какую), где и как разместить сантехнику и розетки».

Он вспоминает, как однажды сверлил стену в своей квартире и попал в проводку, — тогда ему в голову пришла идея сделать инструкцию для будущих жильцов, что где расположено. А еще зам генерального планирует создать видеоролики, обучающие жильцов правильно выбирать и хранить вещи, чтобы они не занимали много места. «Я понимаю людей, которые покупают студии,— говорит Максим Жабин.— Они это делают не потому, что хотят купить студию, а потому, что у них не хватает денег на полноценную квартиру. Но давайте мы сделаем жизнь в студии тоже комфортной! В наших студиях это возможно — надо просто уметь организовать пространство».

К слову, студий в строящихся домах Новогорелово не так много — примерно 5–6%. Раньше было больше — 15–20%. «Сейчас у нас нет необходимости делать студии, хотя по маржинальности они очень привлекательны,— поясняет Максим Жабин.— Люди меняют наши студии на наши же, но более просторные квартиры, почти половина продаж сейчас — повторные. И мы эту аудиторию должны удовлетворить».

Показательна история с тропинками во дворах: сначала все сделали в рамках проекта благоустройства, но газоны не огораживали, а смотрели, где реально ходят люди. И там, где спустя какое-то время протоптали тропинки — положили плитку, чтобы грязь не месили.

Во дворе третьей очереди будет плейхаб — огромное пространство с различными по назначению «малыми формами» (хотя некоторые из них не такие уж малые): спортивные площадки, зоны отдыха, сухой ручей, большие кубы с лазалками внутри, качели, тренажеры, песочница с экскаватором и горками, веревочный спортивно-игровой комплекс и прочее.

А еще в поселке планируется полукилометровый бульвар с зелеными аллеями, деревянными настилами, навесами, цветной подсветкой, зонами отдыха, местами для общественных мероприятий, арт-объектами, фонтаном и амфитеатром. И уже укладывается безбарьерная плитка (без фаски, чтобы коляску, например, не трясло), и рабочие аккуратно подметают ее щетками. А рядом живет своей жизнью улица Современников — новый топоним, только-только появившийся на карте.

«Человек покупает не самое дешевое, а самое дорогое из того, что он может себе позволить на этот момент,— уверен Максим Жабин.— И если он покупает жилье по 65 тыс. за метр, это не означает, что мы должны делать эти квартиры кое-как. Он, скорее всего, ипотеку взял. И если будет жить (с сознанием того, что платить еще 25 лет) в квартире, в которой ему жить не хочется,— это ужас! А сделать то, что ему понравится (не только квартира, но и благоустройство, МОП, фасады, прилегающая территория, подъездные пути и так далее),— значит сделать его счастливым. Девелоперский бизнес — это про счастье».

Вероника Зубанова