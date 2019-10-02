Экологически чистая роскошь

Отель Valsana Hotel & Apartments в Арозе, швейцарском горнолыжном курорте, намерен развеять миф о том, что роскошь наносит урон окружающей среде.

В течение следующего года Valsana, первый в Швейцарии отель, отапливаемый с помощью гидротермальной энергии и ледяной батареи (гибрид кондиционера и батареи, который аккумулирует излишки энергии, превращая воду в лед), планирует достигнуть нулевого уровня выброса углекислого газа в атмосферу.

Valsana открылся после масштабной реновации два года назад и стал примером того, как современный отель может рационально использовать природные ресурсы и уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду. Почти вся энергия, необходимая для комплекса зданий Valsana, генерируется, хранится и рециркулируется, аккумулируя отработанное тепло при помощи глубинных геотермальных зондов и собственной ледяной батареи, расположенной в подвальных помещениях.

После первого зимнего сезона работы Valsana Hotel & Apartments стал почти полностью соответствовать стандарту нулевой энергии и применять безуглеродную систему. В течение ближайшего года планируется достигнуть нулевого уровня углеродного загрязнения атмосферы.

Интересно, что супермаркет Coop, являющийся частью комплекса зданий Valsana, также генерирует электроэнергию и поставляет отработанное тепло для энергоемких процессов в отеле.

Valsana Hotel открылся более 115 лет назад. Сегодня важным принципом отеля стало использование природных ресурсов с максимальной осторожностью. Шеф-повара готовят из продуктов, выращенных на местных фермерских хозяйствах с надлежащими условиями содержания животных, а все вина европейские. В холодильных установках не применяются фреоны, и они сконструированы таким образом, что вырабатываемое тепло также можно использовать повторно. На всей территории отеля практически не используются одноразовые пластиковые предметы, а в ванных комнатах имеются диспенсеры для мыла вместо тюбиков и маленьких пластиковых бутылок. Все бутылки в ресторанах и номерах стеклянные. Вместо шариковых ручек здесь везде карандаши, а деловая переписка идет по электронной почте: таким образом расходуется меньше бумаги.

Чтобы сэкономить энергию, многие лампы в коридорах и вестибюлях оснащены датчиками движения, а энергосберегающие светодиодные лампочки используются на всей территории отеля.

Сегодня планируется постепенно сократить отрицательное воздействие на окружающую среду других отелей Tschuggen Hotel Group. Все гостиницы группы компенсируют выбросы углерода в атмосферу и направляют денежные средства на развитие сберегающих окружающую среду научных разработок, инвестируя в будущее экорациональных технологий.

Курорт The Brando на Таити, названный в честь его основателя — актера Марлона Брандо, благодаря собственной экостанции также почти достиг углеродной нейтральности. На территории курорта собирают дождевую воду, используют вместо обычных кондиционеров глубоководную систему охлаждения, а местная электростанция работает на кокосовом масле.

А вот отель Iveagh Garden в самом центре Дублина в качестве альтернативного источника энергии использует не солнце, а воду подземной реки.

Еще в прошлом году “Ъ” писал об исследовании ученых Сиднейского университета: они заявили, что «туристическая индустрия несет ответственность за значительный объем выбросов парниковых газов в атмосферу. По их подсчетам, 8% всех парниковых газов в мире выбрасывается в результате активизации воздушного, водного и наземного туризма, а также большим количеством предприятий общепита, развлечений и досуга в местах сосредоточения туристов. Ранее считалось, что данная отрасль выбрасывает втрое меньше парниковых газов».

Больше всего вредных выбросов от туризма зафиксировано в США, Китае и Германии. В десятке также находятся Индия, Бразилия, Мексика, Канада, Япония, Россия и Великобритания, в которых большая часть вредных выбросов производится при внутреннем туризме, включая деловые поездки. Но сегодня в мире стремительно набирает обороты тренд экологичности — как в предпочтениях путешественников, так и в концепции объектов инфраструктуры туристической отрасли. И тому, кроме перечисленных, есть великое множество примеров.

Альбина Самойлова