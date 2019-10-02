Переезжаем в Петербург

Так называется федеральная жилищная программа, которая действует уже несколько лет и охватывает более 40 российских регионов и городов. По разным данным, в наш город чаще всего переезжают из Сибири, с Урала и из Мурманска. Помните знаменитую сцену из советского фильма «Самая обаятельная и привлекательная»: «Она что, с Урала? Ничего не понимает? Да в таких вещах жены иностранных послов ходят!» Режиссеру фильма Геральду Бежанову за эти фразочки досталось: он вместе с Госкино писал объяснительные Борису Ельцину, который тогда руководил Свердловским обкомом. Ну так вот, сегодня эдакий снобизм кажется отголоском прошлого. Переселение в Петербург из разных регионов России идет полным ходом, несмотря на стоимость жилья здесь и невысокие заработные платы здесь и там. Несмотря ни на что. Люди хотят жить в нашем городе больше, чем в Москве, по разным причинам. Конечно, для любой географической локации новая кровь — это хорошо. Если только она не дурная.

Как сообщает Rambler.ru, цитируя одно из исследований, к началу 1990-х годов состав населения Ленинграда был таким: родились в городе 52% жителей, приехали сюда до войны 4%, после войны — 44%. Количество коренных жителей, тех, у кого и мать, и отец родились в этом городе, на тот момент составляло не более 10%. Получается, что основное число сегодняшних горожан — это дети мигрантов. И сами мигранты. Такая вот социология.

Что касается петербургского духа, то, по мнению Игоря Сахарова, известного библиографа и генеалога, он исчез давным-давно: после революции «сложившийся здесь мир „Европы в миниатюре" был безжалостно уничтожен, общеевропейский дух сломлен, и о них стали напоминать лишь внешняя архитектурная оболочка да немногие пережившие революцию, массовые репрессии и блокаду коренные петербуржцы — уцелевшие носители добрых старых культурных традиций». Жестко сказано. Ну, в конце концов, новое лучше дается тем, кто не знает ничего о ностальгии.

Елена Федотова, редактор GUIDE «Территория комфорта»