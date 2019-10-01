Затраты сравнили с землей

Совет по улучшению инвестиционного климата в Челябинской области принял решение о выделении участка в микрорайоне №19-1 на северо-западе Челябинска ООО «Трест Магнитострой» за решение проблем участников долевого строительства ЖК «Академ Riverside». Это первый подобный случай в Челябинской области. Участок площадью 274 тыс. кв. м располагается рядом с федеральным кардиоцентром, его кадастровая стоимость составляет 1,8 млрд руб. «Магнитострой» планирует построить там 20 многоквартирных домов. Представитель застройщика говорит, что вырученные деньги едва ли покроют затраты на помощь дольщикам. Эксперты считают, что чистая прибыль, без учета экономии за получение бесплатно участка стоимостью 1,8 млрд руб., составит 700 млн руб.



На заседании совета по улучшению инвестиционного климата губернатор Челябинской области Алексей Текслер одобрил заявку ООО «Трест Магнитострой» на получение земли в микрорайоне №19-1 рядом с федеральным кардиоцентром. Участок площадью 274 тыс. кв. м предоставляется под многоэтажную застройку без проведения торгов за то, что «Магнитострой» помогает достраивать проблемные дома «Гринфлайта» в ЖК «Академ Riverside» (изначально было 4,5 тыс. обманутых дольщиков, сейчас — около 500 человек, не хватает 700 млн руб. на завершение проекта). Согласно публичной карте Росреестра, кадастровая стоимость объекта составляет 1,8 млрд руб. Срок строительства — 10 лет.

Это первый участок, который власти Челябинской области выделили застройщику в качестве компенсации за решение проблем дольщиков. Механизм предусмотрен в законе, принятом Госдумой в июле 2018 года. На получение земли претендовала также компания «Западный луч». Она завершает строительство домов в микрорайоне «Чурилово Lake City» (по количеству дольщиков на втором месте после «Академ Riverside» — 1,7 тыс. человек, не хватает 289 млн руб. на достройку двух домов). Также получить компенсационный участок могла строительная компания «Икар», которая готова достроить ЖК «Княжеский». Это один из старейших челябинских долгостроев, который находится напротив Торгового центра на улице Братьев Кашириных. Жилье обманутые дольщики ждут уже 10 лет — стройка приостановилась в 2009-м, с тех пор инвестора так и не нашли.

Выделением участков для инвесторов занимается мэрия Челябинска. В комитете архитектуры и градостроительства города не смогли оперативно ответить, будут ли выделены участки другим застройщикам, которые решают проблемы дольщиков.

В пресс-службе ООО «Трест Магнитострой» рассказали “Ъ-Южный Урал”, что компания пока не определилась, как будет использовать компенсационный участок.

«Сейчас рассматриваем разные варианты. Либо полностью застроим, либо заложим в банк для достройки домов “Гринфлайта”. Если хорошо оценят, будем в банк закладывать. Но в перспективе планируем застраивать »,— говорит пресс-секретарь «Магнитостроя» Кирилл Кочкин. В компании считают, что вырученных от застройки микрорайона №19-1 денег едва ли хватит на покрытие издержек по строительству домов в «Академ Riverside». «Вряд ли этого земельного участка хватит, чтобы окупить строительство домов “Гринфлайта”. Но мы в любом случае по соглашению с правительством Челябинской области после получения участка обязуемся достроить дома и передать квартиры всем дольщикам. Сейчас документы ушли в Минстрой РФ на согласование. Надеемся к концу года получить права на участок»,— отметил господин Кочкин.

Как сообщили в региональном министерстве строительства и инфраструктуры, в заявке на получение компенсационного участка «Трест Магнитострой» указывал, что планирует построить рядом с кардиоцентром микрорайон из 20 домов.

«По планам застройщика, на одном из участков площадью около 17 тыс. кв. м планируется возведение двух многоквартирных домов, на втором площадью более 82 тыс. кв. м — девять десятиэтажных домов и один дом со встроенными помещениями общественного назначения, на третьем участке площадью около 18 тыс. кв. м — два многоквартирных дома, на четвертом площадью более 66 тыс. кв. м — два десятиэтажных дома со встроенными помещениями общественного назначения, а также четыре десятиэтажных жилых дома»,— рассказали в пресс-службе областного минстроя.

По словам аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, не считая экономии на приобретение участка за 1,8 млрд руб., «Магнитострой» при застройке микрорайона №19-1 останется в плюсе на 700 млн руб.

«Полагаю, что каждое строение принесет от 35 млн до 45 млн руб. чистой прибыли, в зависимости от его назначения, маркетинговой стратегии, а также от методов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии. Если будет построено 20 зданий, это как минимум 700 млн руб. Застройщик получил еще около 1,8 млрд руб. “бумажной” прибыли на этом объекте, получив участок бесплатно. Таким образом, застройщик с запасом покроет те 700 млн руб. затрат, которые нужны для достройки домов обманутых дольщиков»,— считает господин Антонов.

В ООО «Гринфлайт» ввели процедуру наблюдения в 2016 году. Из-за финансовых проблем компании было остановлено строительство 28 домов. Обязательства перед 5 тыс. дольщиками взяла компания Олега Лакницкого «Трест Магнитострой». Бывший гендиректор застройщика Сергей Мануйлов признан виновным в совершении заведомо невыгодных сделок, он приговорен к 2,5 года лишения свободы. Как ранее сообщал “Ъ-Южный Урал”, за две недели до заседания регионального инвестсовета по поводу выделения земельного участка «Магнитострой» заявил о приостановке выдачи квартир дольщикам «Гринфлайта» из-за потери единственного, по словам застройщика, актива. По решению Калининского районного суда «Гринфлайт» лишили трех участков, за счет застройки или продажи которых «Магнитострой» планировал покрыть издержки на возведение 102-го и 33-го домов. Судебное решение было обжаловано в апелляционной инстанции. Заседание по делу пока не назначено.

В «дорожную карту» Челябинской области включены 34 проблемных дома, а региональный реестр охватывает 993 обманутых дольщика. Имеется также список из 20 потенциально проблемных домов, которые пока не включены в реестр, но находятся на контроле областного правительства. Достроить проблемные дома в Челябинской области планируется с использованием средств регионального Фонда защиты прав дольщиков. Власти планируют получить на эти цели 5 млрд руб. из федерального бюджета.

Карина Кальярова