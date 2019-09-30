Электропоезд «Ласточка» впервые совершил международный рейс

Скоростной поезд «Ласточка» (выпущен на заводе «Уральские локомотивы») совершил первый международный рейс по маршруту Санкт-Петербург—Иматра (Финляндия), сообщил пресс-центр группы «Синара». Расстояние в 198 км состав преодолел примерно за три часа.

Для международного маршрута была выпущена двухсистемная «Ласточка» ЭС1П, которая способна совершать перевозки пассажиров на расстояния до 700 км. До этого она проходила тестовые испытания в Сибири, «продемонстрировав возможность объединения четырех восточных регионов страны современным скоростным транспортом», говорится в сообщении.

В электропоезде 349 посадочных мест и две площадки для инвалидных колясок. Вагоны делятся на бизнес- и экономкласса. «Уральскими локомотивами» выпущено 145 «Ласточек» различных модификаций и составности.