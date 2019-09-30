Мосгорсуд условился о годе срока

Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову. 23-летнему начинающему актеру назначили год условного срока. Ранее Тверской суд на три с половиной года отправил Устинова в колонию за применение насилия к бойцам Росгвардии. Его признали виновным в том, что на несанкционированном митинге 3 августа он вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. При этом именно в Мосгорсуде стороны впервые посмотрели видео с задержанием Устинова, которое отказались рассматривать в первой инстанции. За судебным процессом следил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Перед началом заседания по жалобе на приговор Павлу Устинову в зале Мосгорсуда появился дополнительный монитор — именно на нем слушатели и участники процесса все-таки посмотрели видеозаписи, вокруг которых было много споров по делу начинающего актера. Роликов было несколько: и от прокуроров, и от защиты, и от потерпевшего. Но на всех видео оказалось примерно одно и то же, только с разных ракурсов: четверо росгвардейцев подходят к стоящему молодому человеку и задерживают на Тверской улице, один из бойцов падает на тротуар. Затем мужчину хватают под руки и ведут в автозак.

После просмотра видеозаписей прокурор Анастасия Зверева поинтересовалась у потерпевшего омоновца Александра Лягина, почему задерживали именно Павла Устинова. Тот ответил, что бойцы заприметили молодого человека в толпе, он смотрел в телефон и мог координировать действия протестующих.

И, что важно, выкрикивал лозунги. Но какие именно, росгвардеец не уточнил. После этого гособвинитель заявила, что у нее нет оснований не доверять показаниям потерпевшего. А затем выложила козырь — Люблинский суд в конца августа на 10 тыс. руб. оштрафовал Павла Устинова за участие в несанкционированном митинге. И постановление об этом тоже подтверждает вину подсудимого, резюмировала прокурор Анастасия Зверева: «Согласно данному постановлению, он и был привлечен именно за то, что игнорирует разъяснения сотрудников полиции, скандировал определенные лозунги. Я не буду их зачитывать, это исследовано судом. Никаких сведений о том, что данное постановление было обжаловано, не имеется».

Прокурор попросила условный срок — три с половиной года. Адвокаты попытались все же выяснить, какие именно лозунги выкрикивал их подзащитный, поскольку все собравшиеся в зале не поняли этого из видео, но судьи сняли этот вопрос. К этому апеллировал и адвокат Анатолий Кучерена, который своеобразно начал свое выступление: «Из этих видеосюжетов ясно, что сотрудники Росгвардии добросовестно выполняют свою работу, честь и хвала им. Мне действительно потерпевшему хочется сказать спасибо за ту работу, что он делает — он охраняет общественный порядок, он должен это делать. И если кто-то причинил ему вред, этот человек должен быть наказан. А как, уважаемый суд, мы сегодня из четверых [бойцов Росгвардии на видео], которых мы видели, можем видеть лицо потерпевшего?»

Сам Павел Устинов, как и на прошлом заседании, настаивал, что в акции 3 августа не участвовал, лозунги не выкрикивал, а рядом с местом проведения митинга оказался случайно. На заседании Мосгорсуда актер заявил, что он уважает действия Росгвардии, но задержали его с нарушением закона: «Я там ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу. И в этот момент на меня напали без предупреждения. Я не представлял никакой опасности, у меня не было никаких намерений кому-то наносить какой-то физический вред — у меня этого нет вообще в природе.

Я спокойный, мирный человек, ко мне можно подойти и сказать: “Вы нарушаете порядок, вы можете пройти с нами, и мы вам все объясним”. Я скажу: “Без проблем, пройдемте”».

Судьи в итоге назначили Павлу Устинову условное наказание. Но вместо трех с половиной лет дали год. После заседания сам он заявил, что с таким решением не согласен. А его защита обжалует приговор в кассационной инстанции, но сначала надо получить мотивировку. Кстати, срок для актера совпал со словами директора Росгвардии Виктора Золотова — он заявил, что тоже назначил бы Устинову год условно.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков обратил внимание на то, что Павлу Устинову присудили год условно за «опасное для здоровья насилие в отношении представителя власти», в то время как четырем другим фигурантам так называемого «московского дела» дали от двух лет тюрьмы за неопасное для здоровья насилие.