Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах

Журналистка The Sunday Times Шарлотт Эдвардс обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах. Госпожа Эдвардс заявила в своей воскресной колонке, что в 1999 году во время делового обеда, который проходил в редакции журнала Spectator, Борис Джонсон незаметно для всех схватил ее за бедро и сжал его.

Тогда господин Джонсон занимал должность главного редактора Spectator, а Эдвардс только начинала карьеру репортера и, по ее словам, тогда решила ничего не рассказывать. При этом в своей воскресной статье она отметила, что нынешний премьер Британии проделал тогда то же самое и с журналисткой, сидящей по другую сторону от него.

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Канцелярия премьер-министра отвергла обвинения, заявив, что ничего подобного никогда не было. На что получила немедленную реакцию журналистки. «Если премьер-министр не помнит о произошедшем, то это значит, что моя память намного лучше, чем его»,— заявила позднее журналистка в эфире телеканала Sky News, комментируя заявление канцелярии премьер-министра. На сторону журналистки встал и министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, заявивший, что хорошо знает госпожу Эдвардс и «полностью доверяет всему, что она говорит».

Это уже второе обвинение, выдвигаемое The Sunday Times в отношении господина Джонсона за последнее время. Ранее сотрудники газеты усомнились в безупречности отношений господина Джонсона с американской бизнесвумен Дженнифер Аркури. Госпожа Аркури, знакомая Бориса Джонсона, получила более 11 тыс. от властей Лондона в то самое время, когда мэром британской столицы был нынешний премьер. И господин Джонсон, и госпожа Аркури отвергли обвинения. Тем не менее Управление Большого Лондона в пятницу, 27 сентября, сообщило, что попросило компетентные органы разобраться в обвинениях. Управление Большого Лондона находится сейчас под контролем лейбористов, что позволило премьер-министру назвать обвинения политически мотивированными.

Кирилл Сарханянц