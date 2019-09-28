Джонсона заподозрили в конфликте интересов на посту мэра Лондона

Лондонская ассамблея вызвала премьер-министра Бориса Джонсона для дачи показаний относительно своих связей с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури, сообщила телерадиовещательная корпорация BBC. Главу британского правительства заподозрили в конфликте интересов после того, как газета The Times написала о том, как госпожа Аркури получала тысячи фунтов на спонсорские гранты во время мэрства Бориса Джонсона.

Как установила газета, Дженнифер Аркури получила в 2013–2014 годах на развитие различных программ в общей сложности около £126 тыс. из городского бюджета Лондона. При этом, как утверждают источники издания, Борис Джонсон был частым гостем госпожи Аркури в ее лондонской квартире. А она, со своей стороны, называла мэра «одним из лучших ее друзей».

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Как сообщила BBC, премьер-министру было дано две недели на предоставление деталей и дат встреч с американской предпринимательницей. Все материалы господин Джонсон должен предоставить Ассамблеи до вторника. Сам глава британского правительства считает, что инициаторы расследования «взяли ложный след».

Годом ранее Борис Джонсон, который был мэром столицы с 2008 по 2016 года, уже вызывался на слушания в Лондонскую ассамблею по делу о строительстве пешеходного моста с садом через Темзу. Проект, на разработку которого было потрачено несколько десятков млн фунтов, так и не был реализован.

Напомним, 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента. Как заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, парламентарии смогут собраться на заседание «безотлагательно» — уже завтра. Для премьер-министра Бориса Джонсона такое решение суда может обернуться серьезными проблемами: оппозиция уже заявила, что раз он ранее настоял на принятии незаконного решения, то теперь должен уйти в отставку.

О том, как оппозиция призвала Бориса Джонсона подать в отставку,— в материале “Ъ” «Британский парламент выходит на работу».