В регионах повеяло новым теплом

Проблема повсеместного обветшания систем теплоснабжения в России начала постепенно решаться благодаря введению ценовых зон теплоснабжения в отдельных городах России. Со следующего года модель альтернативной котельной заработает не только в Сибири, но и в европейской части РФ: на новую модель перешел Ульяновск. Наиболее серьезным препятствием к повсеместному внедрению альткотельной участники рынка считают нежелание регионов и муниципалитетов кардинально перекраивать систему теплоснабжения. Однако, по их наблюдениям, отношение администраций к этому вопросу в последнее время потеплело по мере подтверждения ее работоспособности.

Отопительная жуть

Ранний в нынешнем году отопительный сезон в России начинается в обстановке нарастающего обветшания систем теплоснабжения. О масштабе проблемы свидетельствует статистика: за отопительный сезон 2018–2019 годов в целом по стране, по данным Минстроя России, рост аварий и инцидентов на сетях теплоснабжения составил 0,6%. Значительный рост наблюдался на объектах Центрального и Сибирского федеральных округов — 17,7% и 9,9% соответственно.

В любой день, особенно зимой, достаточно мельком заглянуть в прессу, чтобы увидеть новости о прорыве теплосетей в том или ином городе России. В январе более 60 тыс. жителей Самары свыше суток оставались без отопления из-за аварии на тепломагистрали в центре города. Из-за разлива кипятка спасатели были вынуждены эвакуировать пассажиров трамваев буквально на руках, более 20 человек обратились в травмпункты с ожогами горячей водой.

Аварии на тепловых объектах, прежде всего на теплосетях, систематически уносят жизни людей. В сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге в результате прорыва магистральной теплосети кипятком затопило антикафе, погибли двое юношей. В марте текущего года в Новоусманском районе Воронежской области взорвалась котельная, один человек погиб, здание котельной полностью уничтожено. Смертельные случаи менее часты, чем травматизм, но он куда масштабнее. В ноябре 2018-го в Петербурге в промоину провалился человек, получил ожоги всего тела, в Барнауле в декабре кипятком обварилась девочка. В Омске 28 июля ребенок провалился в яму с кипятком, получив множественные ожоги. В Новосибирске 17 сентября в такую же яму провалилась женщина с коляской. Обоих удалось спасти, но женщина обварилась по пояс, а ребенок ушел в воду с головой.

Для привлечения средств в систему теплоснабжения в 2017 году была введена модель альтернативной котельной, в рамках которой за все теплоснабжение в городе отвечает назначенная единая теплоснабжающая организация (ЕТО), как правило, владелец теплогенерации в регионе. Основным преимуществом системы альтернативной котельной для властей региона и муниципалитета является возможность определить ответственного за теплоснабжение. По закону ЕТО обязана обеспечивать оговоренный в соглашении уровень качества теплоснабжения и его надежность. За несоблюдение требований по качеству ЕТО может потерять до 30% от стоимости поставки. ЕТО становится гарантом отсутствия коммунальных аварий и отвечает перед властями, если они все же случаются. Муниципалитету не придется искать виноватого в прорыве сетей неизвестной принадлежности: даже если сети не принадлежат ЕТО, она будет отвечать за них, поскольку отношения внутри системы теплоснабжения целиком и полностью ее епархия.

А где же котельная?

Альтернативная котельная — это термин, который ни в коем случае не следует воспринимать буквально. Как морская свинка не морская и не свинка, так и альтернативная котельная не является ни альтернативной, ни котельной. Это расхожее название тарифной модели. За рубежом она называется next-alternative (ближайшая альтернатива) или substitution-based method (тарифная модель на основе замещения).

Суть модели проста: для цены на тепло в системе централизованного теплоснабжения на многие годы устанавливается предельный уровень. Этот предел равен цене поставки тепла из некоего альтернативного источника. В России за условный источник для расчета взята котельная мощностью 10 Гкал, газовая или угольная в зависимости от преобладающего в регионе топлива, и с различными региональными поправками. Калькулятор для расчета цены для конкретного региона есть в открытом доступе на сайте Минэнерго.

Внутри этого предела цена формируется свободно. Важно, что цена не сразу устанавливается на этом уровне. Как правило, теплоснабжающая организация заключает с муниципалитетом соглашение, которое определяет срок и темп, с которым цена тепла достигает уровня альткотельной. Первые два-три года для граждан может ничего не измениться. Более того, тарифы на тепло, сформированные по уровню затрат неэффективных котельных и превышающие цену альткотельной, замораживаются на текущем уровне.

Альткотельную Россия заимствовала из скандинавских стран, которые характеризуются холодным климатом и высокой долей централизованного теплоснабжения. Так, в Финляндии на него приходится 38%, в Швеции — 58% в отоплении жилого сектора. Причины развития централизованного теплоснабжения в этих странах, как правило, были связаны с необходимостью экономии топлива при выработке электроэнергии (например, в Швеции на момент формирования централизованного теплоснабжения в топливной корзине преобладал дорогой мазут), для чего активно развивалась когенерация, а ее тепло нужно было с пользой утилизировать. Сейчас в централизованных системах теплоснабжения скандинавских стран тепло в большинстве случаев стоит дешевле, чем снабжение из альтернативного источника, хотя иногда индивидуальные отопительные установки, такие как геотермальные тепловые насосы или, например, газовые бойлеры, могут составить ей конкуренцию.

Ценовым ориентиром для альтернативной котельной необязательно является котельная — это наиболее доступный альтернативный источник тепла в данной стране или регионе. В Норвегии цена альтернативной котельной, ниже которой формируется цена отпуска из центральной системы теплоснабжения,— это цена электрообогрева. А в Сингапуре принцип альтернативной котельной с 2011 года применяется в системе централизованного хладоснабжения (кондиционирования).

Теплеет за Уралом

Первым городом, перешедшим на новую модель, стал Рубцовск в Алтайском крае (142 тыс. жителей). Распоряжение об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения премьер Дмитрий Медведев подписал 15 сентября 2018 года, и с 1 января текущего года тарифы в Рубцовске устанавливаются в соответствии с моделью альтернативной котельной. ЕТО стало входящее в Сибирскую генерирующую компанию (СГК) ООО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс». Предел тарифа для ЕТО был установлен на уровне 2,7 тыс. руб. (с учетом НДС) за 1 Гкал, до которого цена будет постепенно увеличиваться в течение десяти лет. Рост тарифа в 2019 году составил 3,7% к 2018-му.

«За два года реализации рубцовского проекта в него было вложено 2,1 млрд руб. при годовом городском бюджете в 1,7 млрд руб.,— рассказывают в СГК.— За этот короткий срок там удалось реконструировать больше 16 км магистральных сетей и построить 4,4 км трубопровода-перемычки для замещения пришедшей в упадок ТЭЦ. На Южной тепловой станции — источнике, выбранном в качестве основного,— построили два котла по 30 Гкал/ч и турбину на 6 МВт».

Главной целью этого проекта, говорят в компании, была реанимация системы теплоснабжения города и повышение качества теплоснабжения. Этого результата удалось достичь. Помимо прочего в два раза вырос коэффициент использования мощности, на 10% снижены теплопотери, на 17% — утечки теплоносителя. То есть в результате удалось добиться более эффективной работы всей системы. Так как для объединения двух контуров была реконструирована крупная тепломагистраль, снизилось и количество эксплуатационных повреждений на сетях — на 16%, если сравнивать 2017-й с 2018-м.

Но в Рубцовске остались еще нерешенные задачи, которые требуют 1 млрд руб. дополнительных инвестиций. «Речь идет о системе горячего водоснабжения,— поясняют в СГК.— Сейчас там тупиковая схема: нет циркуляции, из-за этого в городе большие проблемы с качеством горячей воды».

31 января распоряжением правительства на новую систему был переведен второй населенный пункт — рабочий поселок Линево в Искитимском районе Новосибирской области с населением менее 20 тыс. человек. ЕТО — ООО СибТЭК (принадлежит Корнею Гиберту). Новая система запущена 1 июля. Рост тарифа должен составить 30% за семь лет, или 5,74% в год — до 1537 руб. за 1 Гкал.

3 августа распоряжение о переходе было принято в отношении уже более крупного города — столицы Алтайского края Барнаула (633 тыс. жителей). СГК планирует потратить на модернизацию теплоснабжения Барнаула 6 млрд руб., еще 1,8 млрд руб. будет вложено в муниципальные сети путем концессии. СГК, как и в случае с Рубцовском, начала инвестировать заранее и по итогам текущего года вложила в систему теплоснабжения Барнаула 1 млрд руб.

Теплый фронт идет в Европу

С 1 января 2020 года система альткотельной заработает в Ульяновске — первом из городов европейской части России перешедшем на новую модель. В «Т Плюс» отмечают, что при суммарной протяженности теплосетей города 636 км в двухтрубном исчислении 73% старше 30 лет и требуют замены в связи с исчерпанием проектного ресурса. В течение десяти лет необходимо перекладывать 8% сетевых мощностей в год. Источник средств для столь масштабного финансирования в рамках старой системы регулирования не ясен.

По методике Минэнерго цена альткотельной для Ульяновска в 2020 году составит 1598 руб. за 1 Гкал без НДС. При этом действующие тарифы в городе зачастую превышают этот уровень. Так, тарифы, например, «Городской теплосети» в 5 зонах составляют 1968 руб. за 1 Гкал, в 39 — 1814 руб.

Компания намерена инвестировать до 2029 года 7,8 млрд руб. Средний рост платы за отопление в 2020 году составит 2,6%, в 2021-м — 3,8%, в 2022-м — 3,5%. «Повышение цен на тепловую энергию при отнесении города Ульяновска к ценовой зоне теплоснабжения не приведет к увеличению социальной напряженности среди потребителей, так как данный рост находится ниже уровня инфляции и не приведет к существенной дополнительной финансовой нагрузке на население»,— полагают в «Т Плюс».

В обмен на установление цены альткотельной ЕТО обязуется сократить технологические потери на тепловых сетях с 16% до 10%, снижать на 5% в год количество аварийных повреждений на сетях, сократить продолжительность отключения горячей воды с 14 до 7 дней, оборудовать 100% многоквартирных домов приборами учета, перевести город на закрытую систему теплоснабжения и т. д.

Пример заразителен

В перспективе ожидается расширение применения новой модели рынка тепла. До конца года «Т Плюс» собирается подписать еще 11 соглашений об альткотельной (см. стр. 16). Речь идет о Самаре и двух городах области — Тольятти и Новокуйбышевске, Оренбурге, Перми, Кирово-Чепецке, Балаково, Владимире и других городах. Суммарный объем инвестиций в модернизацию систем теплоснабжения составит около 80 млрд руб.

«РусГидро», владеющая теплоэнергетическим комплексом Дальнего Востока, готовится подписать альткотельную с Якутском: в сентябре компания подписала с правительством Якутии соглашение, что ЕТО в городе станет СП, которое будет создано «Якутскэнерго» и муниципальным АО «Теплоэнергия». Впрочем, пока правительство Якутии лишь обязалось рассмотреть возможность перехода на альткотельную после создания СП.

«Отношение регионов к новой модели рынка тепла постепенно меняется в лучшую сторону,— уверены в СГК.— Потенциально гораздо больше регионов готовы рассматривать переход. Мы с коллегами из других энергокомпаний достаточно активно общаемся с руководителями муниципалитетов и регионов, отвечаем на вопросы, объясняем преимущества новой модели. Сейчас мы рассматриваем вариант перехода Красноярска, Черногорска и других городов. У нас даже появился первый город, где мы изначально не планировали альткотельную, но местные власти сами просят побыстрее перевести на нее. Это Бийск».

Выгода или неохота

Аналитики усматривают большое преимущество в альткотельной как модели регулирования. «В теории метод альтернативной котельной выглядит выигрышным для всех, так как формирует единые и прозрачные правила игры для всех участников,— полагает Василий Савин, руководитель практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ.— Государство избавляется от необходимости субсидирования отрасли и регулярного "тушения пожаров" размороженных труб в "ручном" режиме. Потребители получают инфраструктуру, обеспечивающую стабильное и эффективное теплоснабжение, долгосрочные неизменные тарифы. Бизнес получает сферу для инвестиций с гарантиями окупаемости и может планировать на годы вперед». Конечная же цель реформы, отмечает господин Савин,— перевести отрасль на рельсы рыночной экономики и сделать ее финансово привлекательной для инвесторов, сохранив оптимальные тарифы.

«Тепло по цене альткотельной в большинстве городов сегодня дороже, чем по действующим тарифам, но в то же время новый метод регулирования обоснованно отражает реальную ценность услуги теплоснабжения для потребителя,— говорит партнер VYGON Consulting Алексей Жихарев.— Для отдельных зон теплоснабжения тарифы по новой методике могут превышать текущие до 25%, однако есть и такие, где существующие тарифы ниже». Переход на новый метод регулирования, а значит, в ценовую зону теплоснабжения в долгосрочной перспективе формирует положительные эффекты для всех участников сектора, отмечает эксперт. «Новые условия позволят укрепить позиции действительно эффективных поставщиков услуг централизованного теплоснабжения, привлечь инвестиции в отрасль и, как следствие, серьезно обновить российское ЖКХ, повысив при этом энергоэффективность и потребительские качества услуг»,— уверен господин Жихарев.

Причиной задержки массового внедрения альткотельной помимо проблем социального характера аналитики считают опасения местных властей упустить контроль над системой теплоснабжения. «Мне кажется, сегодня массовому распространению метода во всех регионах России препятствуют два фактора: потенциальное существенное изменение тарифов в ряде регионов (как существенный рост, так и невыгодное для некоторых компаний снижение) и то, что решение о переходе на альткотельную означает для местных властей отказ от возможности "ручного управления" тарифами и ситуацией,— говорит Василий Савин.— Не во всех регионах власти готовы выпустить этот штурвал из рук, один раз установив правила и не меняя их пять-десять лет». Очевидно, что сложно решиться на реформы, когда на одной чаше весов незаметная простому обывателю модернизация, которая в перспективе должна привести к снижению издержек и, соответственно, сдерживанию тарифов (но когда-то в будущем), а на другой — «недовольный электорат», поясняет эксперт.

Показательно, что метод альткотельной начал свое распространение с населенных пунктов с критическим состоянием инфраструктуры, в которых местные власти вынуждены таким образом спасать ситуацию, замечает господин Савин. «Надо понимать, что в обозримой перспективе практически любой город России может оказаться в такой ситуации. Поэтому, по моему мнению, следует начать более активно внедрять новый подход к тарифообразованию и, соответственно, привлекать инвесторов в теплоснабжение, чтобы переход был плановым, а не экстренным»,— уверен он.

Евгения Чурапченко