Дом в Воронеже эвакуировали из-за пущенного по батареям тока

115 жителей двух подъездов девятиэтажного дома на улице Хользунова, 92 в Коминтерновском районе Воронежа были эвакуированы из-за бьющих током батарей, по которым кто-то из жильцов пустил электрический ток, сообщили в мэрии.

Там рассказали, что получили жалобу от собственников одной из квартир о том, что «кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления»: «Прибывший на место расчет принял решение вывести людей — два подъезда, третий и четвертый».

По данным обслуживающей дом управляющей компании «Мастер», ситуация возникла, вероятно, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые «в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии» заземлили проводку в квартире на батареи. При этом в мэрии отметили, что жильцы жаловались в УК на короткие замыкания на сетях еще со среды, хоты дом был эвакуирован в воскресенье.

К понедельнику жильцы вернулись в свои квартиры, но там все еще был отключен газ. В мэрии сообщили, что сейчас ведутся поквартирные обходы для поиска источника тока. В мэрии отметили, что пострадавших во время эвакуации не было. По данным регионального главка МЧС, одновременно с ней в этом же доме умер пенсионер 1941 года рождения, но полиция не связывает эти события, объясняя его смерть «продолжительной пневмонией».

Сергей Калашников