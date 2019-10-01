Топ-100 коммерческих директоров (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Исагулова Элина Дженовна Вице-президент, коммерческий директор Mail.ru Group 2 Саксин Александр Валерьевич Заместитель генерального директора, директор дивизиона по работе с ключевыми заказчиками IBS 3 Васильев Дмитрий Валерьевич Первый заместитель генерального директора КРОК 4 Денисов Дмитрий Владимирович Коммерческий директор «Эвотор» 5 Кузнецов Геннадий Владимирович Вице-президент Группа компаний «Компьюлинк» Коммерческие банки 1 Горшков Георгий Вячеславович Первый заместитель президента—председателя правления Почта-банк 2 Антоненко Александр Владимирович Заместитель председателя правления Банк «Хоум Кредит» 3 Васильев Александр Васильевич Заместитель председателя правления ОТП-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Стречин Дмитрий Юрьевич Директор по продажам подразделения «ЮПМ Рафлатак», Восточная Европа, Ближний Восток и Южная Азия ЮПМ Машиностроение 1 Лошманов Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинг» 2 Дюков Владимир Валерьевич Заместитель генерального директора по стратегии, развитию и продажам «Объединенные машиностроительные заводы» 3 Кузнецова Мария Викторовна Директор по организации внешнеэкономической деятельности—коммерческий директор «Автотор Холдинг Менеджмент» Медиабизнес 1 Груздев Дмитрий Николаевич Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» 2 Гурей Людмила Анатольевна Коммерческий директор РБК 3 Гандрабура Мария Михайловна Директор департамента партнерских проектов МИЦ «Известия» 4 Гемст Владислав Александрович Первый заместитель генерального директора Издательский дом «Комсомольская правда» 5 Ломтев Виталий Витальевич Вице-президент, руководитель департамента медиадистрибуции и интерактивных проектов The Walt Disney Company CIS LLC Антоненко Роман Александрович Коммерческий директор Телекомпания НТВ Гайдебурова Дана Григорьевна Коммерческий директор ГК «Румедиа» (Business FM-BFM-Radio Chocolate) Ефимова Алина Ивановна Заместитель генерального директора по продажам «Газпром-Медиа» Калмыкова Елена Ивановна Коммерческий директор Русская Медиа Группа Коньшин Антон Сергеевич Директор развития и дистрибуции «ТПО Ред Медиа» Ланюгова Светлана Николаевна Коммерческий директор Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) Мишункина Марина Николаевна Первый заместитель генерального директора «Аргументы и факты» Пинчук Артем Андреевич Коммерческий директор Международная информационная группа «Интерфакс» Соколов Алексей Игоревич Заместитель генерального директора—управляющий делами «Пятый канал» Толмачева Татьяна Александровна Коммерческий директор Издательство «Просвещение» Янчишин Алексей Михайлович Заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Национальная Медиа Группа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Черняков Евгений Анатольевич Директор по продажам «Северсталь Менеджмент» 2 Широкоброд Илья Олегович Вице-президент по продажам и логистике ЕВРАЗ (Evraz Plc) 3 Ненашев Сергей Александрович Коммерческий директор Магнитогорский металлургический комбинат 4 Пархомчук Андрей Владимирович Заместитель генерального директора по международному рынку Трубная металлургическая компания 5 Селезнева Елена Юрьевна Директор управления коммерческой деятельности «Мечел» Онлайн-платформы 1 Пантелеев Андрей Дмитриевич Директор департамента коммерческих операций HeadHunter 2 Посредников Михаил Игоревич Коммерческий директор ЦИАН 3 Бойко Андрей Александрович Коммерческий директор B2B-Center Профессиональные услуги 1 Бантыш Мария Андреевна Руководитель отдела развития бизнеса в странах СНГ EY 2 Сафронов Алексей Владимирович Директор Коммуникационная группа «Орта» 3 Грачева Анжела Вячеславовна Первый заместитель генерального директора SPN Communications 4 Джакели Нателла Михайловна Директор по развитию Pro-Vision Communications 5 Егоров Андрей Евгеньевич Управляющий директор по коммерческой деятельности Dentsu Aegis Network Ашихмин Дмитрий Анатольевич Коммерческий директор СНМГ Кинд Екатерина Юрьевна Коммерческий директор «ГПМ-Диджитал» Курантова Наталья Владимировна Директор по продажам «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» Радецкая Виктория Олеговна Директор по продажам IMHO Связь и телекоммуникации 1 Сивков Арташес Владимирович Исполнительный вице-президент «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Вольфсон Влад Сергеевич Коммерческий директор «МегаФон» 3 Дмитриев Кирилл Александрович Вице-президент по цифровым решениям для дома** МТС 4 Майстренко Игорь Николаевич Директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 5 Нелюбов Дмитрий Валентинович Заместитель генерального директора, коммерческий директор Группа компаний «Русские башни» Волков Михаил Юрьевич Заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле «Почта России» Назаров Алексей Александрович Коммерческий директор Московская городская телефонная сеть Широкий Денис Глебович Заместитель генерального директора, директор бизнес-единицы «Бизнес» МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком») Сельское хозяйство 1 Труднев Иван Владиславович Коммерческий директор Группа компаний «РЗ Агро» 2 Новосельский Алексей Викторович Генеральный директор Торгового дома «Агрохолдинг Степь» Агрохолдинг «Степь» Сервис и производство потребительских товаров 1 Васильев Андрей Николаевич Вице-президент по продажам Unilever 2 Канунникова Алла Владимировна Директор по коммерческой деятельности и маркетингу Группа компаний «Медси» 3 Белкина Ольга Владимировна Вице-президент по продажам Пивоваренная компания «Балтика» 4 Миронова Анна Николаевна Директор по продажам AB InBev Efes 5 Каманина Наталья Львовна Коммерческий директор Swissotel Krasnye Holmy Рогозин Алексей Владимирович Директор по продажам PlayStation «Сони Электроникс» Страхование 1 Меркулов* Олег Юльевич Первый заместитель генерального директора по развитию и продажам СК «ВТБ Страхование» 2 Сорокина Ольга Николаевна Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страховой дом ВСК 3 Кривошеев Виктор Алексеевич Первый заместитель гендиректора «Абсолют Страхование» 4 Мартьянов Андрей Александрович Исполнительный директор СГ МАКС 5 Остроумов Александр Васильевич Заместитель генерального директора, председатель комитета по продажам «Либерти Страхование» Строительство 1 Исаев Петр Викторович Коммерческий директор Capital Group 2 Разуваев Виталий Викторович Коммерческий директор «Сити-XXI век» 3 Фетисов Василий Юрьевич Коммерческий директор Московского территориального управления Группа «Эталон» 4 Косых Илья Владимирович Вице-президент по продажам «Евроцемент груп» 5 Тумайкина Ольга Витальевна Коммерческий директор Группа компаний ФСК Арсланов Рустам Закиевич Директор по продажам Группа компаний «Гранель» Тейн Екатерина Николаевна Вице-президент по розничным продажам Группа ПСН Третьяков Филипп Андреевич Главный коммерческий директор Группа компаний «Кортрос» Хакимов Эдуард Раильевич Директор по развитию бизнеса в России и СНГ Bilfinger Tebodin CIS Торговля 1 Муравьев Олег Васильевич Коммерческий директор Группа «М.Видео-Эльдорадо» 2 Носов Константин Андреевич Директор по развитию бизнеса Ozon 3 Ламина Евгения Николаевна Коммерческий директор Аптечная сеть 36,6 4 Сорокин Владимир Леонидович Заместитель генерального директора, коммерческий директор «Магнит» 5 Зернов Сергей Викторович Коммерческий директор «Республика» Корчагов Владимир Викторович Вице-президент, коммерческий директор Торговый дом «Аскона» Транспорт 1 Степанова Ольга Анатольевна Директор по продажам «РЖД Логистика» 2 Притула Дмитрий Владимирович Заместитель генерального директора по коммерции Первая грузовая компания 3 Сосипаторов Владимир Анатольевич Управляющий директор «Восток1520» 4 Кириленко Виктор Петрович Коммерческий директор UCL Holding 5 Ильин Евгений Федорович Коммерческий директор «Воздушные ворота северной столицы» Станиславский Вячеслав Леонидович Первый заместитель генерального директора Новая перевозочная компания Шафранов Алексей Викторович Старший вице-президент по коммерции и производству «СГ-транс» Фармацевтика 1 Нартова Яна Игоревна Коммерческий директор Pfizer 2 Стецюк Максим Викторович Исполнительный директор «Нанолек» 3 Собакина Юлия Владимировна Вице-президент по коммерции и маркетингу «НоваМедика» 4 Попов* Борис Федорович Коммерческий директор Фирма «ЦВ Протек» Финансовый сектор 1 Кессо Олег Валерьевич Заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал» 2 Элик Максим Эдуардович Первый заместитель генерального директора НПФ «Благосостояние» 3 Шиленков Евгений Викторович Заместитель генерального директора по активным операциям ИК «Велес Капитал» 4 Крекотень Владимир Борисович Первый заместитель генерального директора «Открытие Брокер» Химическая промышленность 1 Воронин Юрий Павлович Генеральный директор Торгового дома «Уралхим» ОХК «Уралхим» Энергетика и топливный комплекс 1 Грибановский Игорь Владимирович Заместитель генерального директора, коммерческий директор Сибирская угольная энергетическая компания 2 Маркелов Олег Николаевич Директор по операционной деятельности Группа компаний «Российские коммунальные системы» 3 Никашов Илья Алексеевич Коммерческий директор Группа компаний «Энергопроф»