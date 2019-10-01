Топ-100 коммерческих директоров (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Исагулова Элина Дженовна
|Вице-президент, коммерческий директор
|Mail.ru Group
|2
|Саксин Александр Валерьевич
|Заместитель генерального директора, директор дивизиона по работе с ключевыми заказчиками
|IBS
|3
|Васильев Дмитрий Валерьевич
|Первый заместитель генерального директора
|КРОК
|4
|Денисов Дмитрий Владимирович
|Коммерческий директор
|«Эвотор»
|5
|Кузнецов Геннадий Владимирович
|Вице-президент
|Группа компаний «Компьюлинк»
|Коммерческие банки
|1
|Горшков Георгий Вячеславович
|Первый заместитель президента—председателя правления
|Почта-банк
|2
|Антоненко Александр Владимирович
|Заместитель председателя правления
|Банк «Хоум Кредит»
|3
|Васильев Александр Васильевич
|Заместитель председателя правления
|ОТП-банк
|
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|
|
|1
|Стречин Дмитрий Юрьевич
|Директор по продажам подразделения «ЮПМ Рафлатак», Восточная Европа, Ближний Восток и Южная Азия
|ЮПМ
|Машиностроение
|1
|Лошманов Александр Евгеньевич
|Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта
|«Трансмашхолдинг»
|2
|Дюков Владимир Валерьевич
|Заместитель генерального директора по стратегии, развитию и продажам
|«Объединенные машиностроительные заводы»
|3
|Кузнецова Мария Викторовна
|Директор по организации внешнеэкономической деятельности—коммерческий директор
|«Автотор Холдинг Менеджмент»
|Медиабизнес
|1
|Груздев Дмитрий Николаевич
|Заместитель главного редактора
|МИА «Россия сегодня»
|2
|Гурей Людмила Анатольевна
|Коммерческий директор
|РБК
|3
|Гандрабура Мария Михайловна
|Директор департамента партнерских проектов
|МИЦ «Известия»
|4
|Гемст Владислав Александрович
|Первый заместитель генерального директора
|Издательский дом «Комсомольская правда»
|5
|Ломтев Виталий Витальевич
|Вице-президент, руководитель департамента медиадистрибуции и интерактивных проектов
|The Walt Disney Company CIS LLC
|
|Антоненко Роман Александрович
|Коммерческий директор
|Телекомпания НТВ
|
|Гайдебурова Дана Григорьевна
|Коммерческий директор
|ГК «Румедиа» (Business FM-BFM-Radio Chocolate)
|
|Ефимова Алина Ивановна
|Заместитель генерального директора по продажам
|«Газпром-Медиа»
|
|Калмыкова Елена Ивановна
|Коммерческий директор
|Русская Медиа Группа
|
|Коньшин Антон Сергеевич
|Директор развития и дистрибуции
|«ТПО Ред Медиа»
|
|Ланюгова Светлана Николаевна
|Коммерческий директор
|Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
|
|Мишункина Марина Николаевна
|Первый заместитель генерального директора
|«Аргументы и факты»
|
|Пинчук Артем Андреевич
|Коммерческий директор
|Международная информационная группа «Интерфакс»
|
|Соколов Алексей Игоревич
|Заместитель генерального директора—управляющий делами
|«Пятый канал»
|
|Толмачева Татьяна Александровна
|Коммерческий директор
|Издательство «Просвещение»
|
|Янчишин Алексей Михайлович
|Заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям
|Национальная Медиа Группа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Черняков Евгений Анатольевич
|Директор по продажам
|«Северсталь Менеджмент»
|2
|Широкоброд Илья Олегович
|Вице-президент по продажам и логистике
|ЕВРАЗ (Evraz Plc)
|3
|Ненашев Сергей Александрович
|Коммерческий директор
|Магнитогорский металлургический комбинат
|4
|Пархомчук Андрей Владимирович
|Заместитель генерального директора по международному рынку
|Трубная металлургическая компания
|5
|Селезнева Елена Юрьевна
|Директор управления коммерческой деятельности
|«Мечел»
|Онлайн-платформы
|1
|Пантелеев Андрей Дмитриевич
|Директор департамента коммерческих операций
|HeadHunter
|2
|Посредников Михаил Игоревич
|Коммерческий директор
|ЦИАН
|3
|Бойко Андрей Александрович
|Коммерческий директор
|B2B-Center
|Профессиональные услуги
|1
|Бантыш Мария Андреевна
|Руководитель отдела развития бизнеса в странах СНГ
|EY
|2
|Сафронов Алексей Владимирович
|Директор
|Коммуникационная группа «Орта»
|3
|Грачева Анжела Вячеславовна
|Первый заместитель генерального директора
|SPN Communications
|4
|Джакели Нателла Михайловна
|Директор по развитию
|Pro-Vision Communications
|5
|Егоров Андрей Евгеньевич
|Управляющий директор по коммерческой деятельности
|Dentsu Aegis Network
|
|Ашихмин Дмитрий Анатольевич
|Коммерческий директор
|СНМГ
|
|Кинд Екатерина Юрьевна
|Коммерческий директор
|«ГПМ-Диджитал»
|
|Курантова Наталья Владимировна
|Директор по продажам
|«Келли Сервисез Си-Ай-Эс»
|
|Радецкая Виктория Олеговна
|Директор по продажам
|IMHO
|Связь и телекоммуникации
|1
|Сивков Арташес Владимирович
|Исполнительный вице-президент
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|2
|Вольфсон Влад Сергеевич
|Коммерческий директор
|«МегаФон»
|3
|Дмитриев Кирилл Александрович
|Вице-президент по цифровым решениям для дома**
|МТС
|4
|Майстренко Игорь Николаевич
|Директор по продажам и развитию массового сегмента
|Tele2
|5
|Нелюбов Дмитрий Валентинович
|Заместитель генерального директора, коммерческий директор
|Группа компаний «Русские башни»
|
|Волков Михаил Юрьевич
|Заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле
|«Почта России»
|
|Назаров Алексей Александрович
|Коммерческий директор
|Московская городская телефонная сеть
|
|Широкий Денис Глебович
|Заместитель генерального директора, директор бизнес-единицы «Бизнес»
|МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком»)
|Сельское хозяйство
|1
|Труднев Иван Владиславович
|Коммерческий директор
|Группа компаний «РЗ Агро»
|2
|Новосельский Алексей Викторович
|Генеральный директор Торгового дома «Агрохолдинг Степь»
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Васильев Андрей Николаевич
|Вице-президент по продажам
|Unilever
|2
|Канунникова Алла Владимировна
|Директор по коммерческой деятельности и маркетингу
|Группа компаний «Медси»
|3
|Белкина Ольга Владимировна
|Вице-президент по продажам
|Пивоваренная компания «Балтика»
|4
|Миронова Анна Николаевна
|Директор по продажам
|AB InBev Efes
|5
|Каманина Наталья Львовна
|Коммерческий директор
|Swissotel Krasnye Holmy
|
|Рогозин Алексей Владимирович
|Директор по продажам PlayStation
|«Сони Электроникс»
|Страхование
|1
|Меркулов* Олег Юльевич
|Первый заместитель генерального директора по развитию и продажам
|СК «ВТБ Страхование»
|2
|Сорокина Ольга Николаевна
|Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
|Страховой дом ВСК
|3
|Кривошеев Виктор Алексеевич
|Первый заместитель гендиректора
|«Абсолют Страхование»
|4
|Мартьянов Андрей Александрович
|Исполнительный директор
|СГ МАКС
|5
|Остроумов Александр Васильевич
|Заместитель генерального директора, председатель комитета по продажам
|«Либерти Страхование»
|Строительство
|1
|Исаев Петр Викторович
|Коммерческий директор
|Capital Group
|2
|Разуваев Виталий Викторович
|Коммерческий директор
|«Сити-XXI век»
|3
|Фетисов Василий Юрьевич
|Коммерческий директор Московского территориального управления
|Группа «Эталон»
|4
|Косых Илья Владимирович
|Вице-президент по продажам
|«Евроцемент груп»
|5
|Тумайкина Ольга Витальевна
|Коммерческий директор
|Группа компаний ФСК
|
|Арсланов Рустам Закиевич
|Директор по продажам
|Группа компаний «Гранель»
|
|Тейн Екатерина Николаевна
|Вице-президент по розничным продажам
|Группа ПСН
|
|Третьяков Филипп Андреевич
|Главный коммерческий директор
|Группа компаний «Кортрос»
|
|Хакимов Эдуард Раильевич
|Директор по развитию бизнеса в России и СНГ
|Bilfinger Tebodin CIS
|Торговля
|1
|Муравьев Олег Васильевич
|Коммерческий директор
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|2
|Носов Константин Андреевич
|Директор по развитию бизнеса
|Ozon
|3
|Ламина Евгения Николаевна
|Коммерческий директор
|Аптечная сеть 36,6
|4
|Сорокин Владимир Леонидович
|Заместитель генерального директора, коммерческий директор
|«Магнит»
|5
|Зернов Сергей Викторович
|Коммерческий директор
|«Республика»
|
|Корчагов Владимир Викторович
|Вице-президент, коммерческий директор
|Торговый дом «Аскона»
|Транспорт
|1
|Степанова Ольга Анатольевна
|Директор по продажам
|«РЖД Логистика»
|2
|Притула Дмитрий Владимирович
|Заместитель генерального директора по коммерции
|Первая грузовая компания
|3
|Сосипаторов Владимир Анатольевич
|Управляющий директор
|«Восток1520»
|4
|Кириленко Виктор Петрович
|Коммерческий директор
|UCL Holding
|5
|Ильин Евгений Федорович
|Коммерческий директор
|«Воздушные ворота северной столицы»
|
|Станиславский Вячеслав Леонидович
|Первый заместитель генерального директора
|Новая перевозочная компания
|
|Шафранов Алексей Викторович
|Старший вице-президент по коммерции и производству
|«СГ-транс»
|Фармацевтика
|1
|Нартова Яна Игоревна
|Коммерческий директор
|Pfizer
|2
|Стецюк Максим Викторович
|Исполнительный директор
|«Нанолек»
|3
|Собакина Юлия Владимировна
|Вице-президент по коммерции и маркетингу
|«НоваМедика»
|4
|Попов* Борис Федорович
|Коммерческий директор
|Фирма «ЦВ Протек»
|Финансовый сектор
|1
|Кессо Олег Валерьевич
|Заместитель генерального директора
|УК «Альфа-Капитал»
|2
|Элик Максим Эдуардович
|Первый заместитель генерального директора
|НПФ «Благосостояние»
|3
|Шиленков Евгений Викторович
|Заместитель генерального директора по активным операциям
|ИК «Велес Капитал»
|4
|Крекотень Владимир Борисович
|Первый заместитель генерального директора
|«Открытие Брокер»
|Химическая промышленность
|1
|Воронин Юрий Павлович
|Генеральный директор Торгового дома «Уралхим»
|ОХК «Уралхим»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Грибановский Игорь Владимирович
|Заместитель генерального директора, коммерческий директор
|Сибирская угольная энергетическая компания
|2
|Маркелов Олег Николаевич
|Директор по операционной деятельности
|Группа компаний «Российские коммунальные системы»
|3
|Никашов Илья Алексеевич
|Коммерческий директор
|Группа компаний «Энергопроф»