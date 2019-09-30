ФК «Ростов» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0

В матче 11 тура Премьер-лиги футбольный клуб «Ростов» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0, сообщает пресс-служба клуба. Игра проходила на «Ростов-Арене». Голы забили Ивелин Попов, Элдор Шомуродов и Бактиер Зайнутдинов.

Первые 20 минут матча прошли в равной борьбе, а затем ростовский клуб завладел инициативой. Первые два гола команда забила уже в первом тайме, а еще один — в конце игры на 83 минуте.

Главный тренер клуба Валерий Карпин считает, что команда не лучшим образом играла в обороне.

«Много давали бить, были и другие ошибки. Есть над чем работать еще, хотя из-под прессинга выходили хорошо»,— передает пресс-служба слова господина Карпина.

Матч посетило около 30 тыс. зрителей. В следующем туре «Ростов» сыграет с ПФК ЦСКА, игра пройдет 6 октября.

Дарья Голякова