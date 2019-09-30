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Власти Петербурга выкупят усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах

Власти Петербурга готовятся к выкупу у ООО «БалтикСтрой» усадьбы Орловых-Денисовых в Приморском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Справедливой России».

Как пояснил председатель КГИОП Сергей Макаров, выкупить памятник федерального занчения предложила сама компания. Это предложение было поддержано в Смольном.

Руководитель петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина пояснила, что жители Коломяг давно добиваются именно этого решения. По их мнению, наиболее правильный вариант дальнейшего использования особняка – общественное пространство.

Добавим, что объект находится в полуразрушенном состоянии.

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