Частная компания разработает многоразовый космический «грузовик» для «Роскосмоса»

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС), организованная выходцами из S7 Space, планирует разработатьмногоразовый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции (МКС). Корабль получит название «Арго», рассказали «РИА Новости» в МТКС. Предполагается, что использование нового корабля будет обходиться дешевле, чем использование корабля «Прогресс».

«Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех"»,— заявили в компании. По данным компании, корабль будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до 2 т груза на МКС и возвращать до 1 т груза, а также из одноразового двигательного отсека.

Ресурс корабля составит 20 циклов взлет-посадка. Корпус будет собран из композитных материалов. Для них планируется построить сборочно-производственный комплекс. Территории в Казахстане, Воронеже и Подмосковье рассматриваются в качестве возможных площадок. Стоимость цикла использования «Арго», в который включены изготовление в расчете на количество использований, работы по подготовке к запуску, эксплуатация в полете, посадка и подготовка к новому предполетному циклу, составит около $11,5 млн. Для сравнения, изготовление корабля «Прогресс МС», стоит примерно в $29,5 млн.

Главным конструктором нового корабля назначен Николай Брюханов, который ранее был генконструктором разрабатываемого «Роскосмосом» корабля «Федерация», переименованного в «Орла». Летные испытания корабля планируется начать уже в 2023 году во время его запуска без груза.

«Роскосмос» предложил проработать вариант начала летных испытаний корабля на ракете «Союз-2.1б», а с 2026 года начать регулярные запуски к МКС с новой ракетой «Союз-5». Всего для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля. Их возможностей должно хватить до 2036 года.

Проект частного корабля и его возможности для снабжения МКС были рассмотрены «Роскосмосом» в августе. Агентство со ссылкой на документ сообщило, что госкорпорация заинтересована в участии в работах по этой тематике.

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