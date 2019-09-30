Пение без напряжения

Американская рок-группа Evanescence впервые выступила в Воронеже, а значимости событию придало не только то, что российский тур коллектива включает всего три города, но и то, что из-за попавшего в аварию грузовика музыканты сыграли незапланированный акустический концерт – в Москве и Петербурге у них иная программа.

Концерт американских рокеров Evanescence в Event-Hall сити-парка «Град» стал дважды долгожданным. Группа, ставшая едва знаменитой в 2003 году после выхода хитов «Bring Me To Life» и «My Immortal» и получившая в том же году премию «Грэмми» как лучший новый исполнитель, в России выступала не раз. Но живьем услышать мощный голос вокалистки Эми Ли в сопровождении тяжелых гитарных риффов можно было только в столицах. Нынешний тур Evanescence с программой лучших песен и композиций с альбома Synthesis 2017 года включает всего три города – Воронеж, Москву и Санкт-Петербург, – поэтому в Event-Hall собрались поклонники из соседних и не только регионов. Однако им пришлось еще немного подождать концерта: грузовик с оборудованием попал в аварию, и хотя никто не пострадал, выступление перенесли на день позже.

Фото: пресс-служба Event Hall сити-парка «Град»

В итоге на концерт, в котором были даже редкая для Воронежа разбивка фан-зону и танцпартер и указание рекомендованных входов на билетах, пришло более 3 тыс. человек. И им пришлось подождать еще – группа вышла на сцену спустя час после заявленного начала. Возможно, причиной тому стала авария. Как рассказала Эми Ли, в ДТП никто и ничто не пострадали, однако музыкантам пришлось арендовать инструменты на месте и сыграть unplugged: вместо полноценного электрического звука с изрядной примесью оркестровой и электронной музыки, на чем и основана пластинка Synthesis, слушателям предложили акустические версии песен. Для Воронежа подобные музыкальные программы от рокеров довольно редки, а это, цитируя вокалистку, стало «very special» еще и потому, что в других городах Evanescence сыграли то, что запланировали изначально.

По словам Эми Ли, для уникального сета были подобраны композиции, которые наиболее красиво звучат в акустике, но, конечно, без главных хитов не обошлось, да и почти все остальные песни многие поклонники знают наизусть. Evanescence удались и задорные боевики под две акустические гитары, бас и ударные, и лирические сольные выходы Эми Ли под аккомпанемент клавишных – ее мощный голос проникал в самые дальние уголки зала, а умение подолгу тянуть высокие ноты никуда не делось. Unplugged-исполнения предполагают более уютную атмосферу, так что певица между пением развлекала поклонников историями создания композиций, для чего пригласила на сцену переводчицу. Однако люди, которые в средней и старшей школе учились по текстам Evanescence английский язык, понимали все и без перевода.

Впрочем, еще одной особенностью акустических концертов является их небольшая продолжительность, и в этом группа тоже придерживалась формата: концерт занял всего час, а на бис музыканты так и не вышли.

Фото: пресс-служба Event Hall сити-парка «Град»

Практически сразу в соцсетях начали появляться сообщения от недовольных поклонников, их можно понять: кто-то ехал издалека, большинство заплатило немалые деньги за билеты, а шоу мало того, что задержалось, так еще и было коротким, и незапланированно другим. Нашлись и контраргументы в духе того, что когда еще услышишь живьем любимую группу в иной, чем у всех остальных, аранжировке. Однако ни те, ни другие слушатели не наслаждались музыкой в привычном до того понимании. Музыкантам удалось с помощью акустических инструментов передать драйв «полноценного» рок-концерта, но из тысяч пришедших только единицы прыгали, кидали «козу», трясли головами или хотя бы притоптывали в такт. Большинство снимали на смартфоны, как другие такие снимают Эми Ли на смартфоны и лишь изредка ей подпевали. Поспособствовали ли этому отсутствие электрогитар, следствие ли это приезда музыканта, о гастролях которого в Воронеже десять лет назад и мечтать никто не мог, но воронежцы начали переходить на новый способ поведения на живых выступлениях. Тот, в котором записанное на телефон видео важнее оставшихся после концерта эмоций.