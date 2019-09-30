1,3 миллиарда долларов составил чистый спрос физических лиц на наличную валюту в июле 2019 года, сообщил Банк России. За месяц показатель, отражающий разницу между покупкой и продажей наличной валюты в долларовом выражении, вырос на четверть из-за сезона отпусков. За месяц, в июле 2019 года основной спрос граждан предъявлялся на евро, чистая покупка которого выросла на $280 млн, тогда как покупки доллара снизились на $40 млн за месяц. В годовом же выражении чистый спрос на валюту сократился более чем на 20% за счет доллара, тогда как чистый спрос на евро практически не изменился. Напомним, ЦБ публикует данные о наличной валюте с задержкой, чтобы не оказывать давления на рынок.