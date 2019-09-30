К читателям газеты «Коммерсантъ»

Еврейский Новый год

Рош ашана, еврейский Новый год, празднуется в годовщину сотворения Б-гом мира и человека. Нынешний год по этому летосчислению — 5780-й. В дни праздника мы собираемся в синагогах, трубим в особый рог — шофар — и обещаем Г-споду исправить свои недостатки, чтобы наши имена были записаны в Книгу жизни на весь наступающий год. В молитве мы просим «хорошего и сладкого года» — поэтому в это время принято есть сладкие блюда: в частности, яблоки, которые надо обмакивать в мед. Центральный момент нашей новогодней молитвы: мы просим Б-га, чтобы он «стал надо всем миром царем». На первый взгляд это может показаться странным: ведь Создатель и так все знает, все решает. Разве Он нуждается в нашей молитве, чтобы осуществлять Свою власть над миром? Но смысл «царства Б-жия», которое мы призываем, гораздо глубже. Действительно, когда Б-г сотворил мир, это было Его решение. Но когда Он сотворил человека — человек собрал вокруг себя все творения Б-жии и сказал: «Склонимся и преклоним колена пред Господом, возвеличившим нас, ибо Он — Бог наш, и мы народ, о котором Он заботится». Иными словами — мы должны понять и признать, что есть авторитет выше человека, есть разум превыше нашего, есть воля, определяющая ход вещей. Если мы принимаем царство Б-жие — это значит, что мы в этом мире неслучайно, что жизнь наша имеет высший смысл и высшую цель. Цель, которую нам поставил Создатель всего живого. И одновременно — что есть защита от любых жизненных испытаний, если человек исполняет волю Г-спода. Соответственно, наша задача — понять и принять Его цели относительно каждого из нас. Цели относительно всего рода человеческого изложены в Святых книгах: человек, признающий царство Б-жие, должен думать не только о себе, но и о других людях, должен стараться улучшать окружающий мир. Именно поэтому в дни Рош ашана мы принимаем решения о том, что хорошего надо сделать для ближних, для друзей, для коллег по работе, для страны, в которой живешь. Именно в этом мы видим путь к Правде Б-жьей, к царству Б-жьему на земле!

Главный раввин России Берл Лазар