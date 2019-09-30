Жюри умиротворило не всех

Завершился 67-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. «Золотую раковину» — главный приз большого конкурса — жюри присудило бразильско-американскому фильму «Умиротворенные». Комментирует Андрей Плахов.

Фильм-победитель поставлен американским режиссером Пакстоном Уинтерсом, имеющим опыт парадокументальных работ, снятых в Турции, Ираке и других странах, далеких от его родины — Техаса. Он провел семь лет в Бразилии, изучая жизнь фавел в окрестностях Рио-де-Жанейро: итогом стала кинолента про коренных обитателей этих мест. Действие происходит во время полицейской «кампании умиротворения» на фоне готовящихся Олимпийских игр. В центре фильма, копродюсированного компанией Даррена Аронофски,— отношения вышедшего из тюрьмы отца, бывшего лидера банды, и его 13-летней дочери. Они стремятся воссоединиться и найти жизненный стимул в проекте неаполитанской пиццерии, но сталкиваются с жесткой системой подавления социально взрывных элементов общества.

Жюри под председательством ирландского режиссера Нила Джордана настолько полюбило эту картину, что присудило ей, помимо главной, еще две награды — актеру Букассе Кабенгеле и оператору Лауре Мерианс. Фильм динамично снят, однако в нем нет ни новизны, ни аутентичности, он выглядит скорее эксплуатацией самоигрального материала, знакомого по прославленным бразильским картинам «Город бога» и «Элитный отряд».

Другой фильм, пленивший сердца членов жюри,— ему достались призы за режиссуру и сценарий — называется «Бесконечный окоп». В титрах этой действительно впечатляющей картины — сразу три постановщика: Айтор Эррехи, Хон Гараньо и Хосе Мария Гоэнага. Они считаются гордостью кинематографа Страны Басков и уже отмечены в недавнем прошлом наградами в Сан-Себастьяне. Все трое объединились в своем первом испаноязычном проекте, посвященном важной теме, актуализировавшейся сейчас в связи с процессом перезахоронения останков Франсиско Франко. Герой картины, спасаясь от репрессий на пике Гражданской войны, затем в течение трех десятилетий прячется в своем доме в Андалусии. Мучимый страхами и фобиями, он постепенно из борца с режимом превращается в конформиста, предает жену и теряет собственную личность. Таких людей, насмерть напуганных и прятавшихся вплоть до объявления амнистии республиканцам в 1969 году, насчитано около 10 тыс.— их в Испании называют «молями».

«Проксима» француженки Алис Винокур — космическая «производственная драма», снятая в значительной своей части в России и Казахстане, с Евой Грин в роли женщины-космонавта, награждена вторым по рангу спецпризом жюри. А приз для лучшей актрисы разделен надвое. Половину его получила немка Нина Хосс за роль влюбленной в своего студента учительницы музыки в картине «Прослушивание» (режиссер Ина Вайсе). Вторая половина награды досталась испанке Грете Фернандес, сыгравшей главную роль в фильме «Дочь вора» (режиссер Белен Фунес), тоже посвященном отношениям отца и дочери и считавшемся фаворитом аккредитованных на фестивале критиков.

Многим из них далеко не всегда убедительные решения жюри не принесли настоящего умиротворения. Без наград остались казахский фильм «Черный, черный человек», португальский «Патрик» и французский «Талассо», которые по своим художественным качествам вполне могли бы поспорить с фильмами-победителями. А концентрация призов у одних и тех же картин как бы обесценила уровень конкурса.

В Сан-Себастьяне традиционно награждают почетными призами «Доностия» выдающихся деятелей киноискусства. В этом году лауреатами стали режиссер Коста-Гаврас, актеры Дональд Сазерленд и Пенелопа Крус. Награду последней, что стало для всех сюрпризом, вручил ее хороший друг, музыкант и вокалист группы U2 Боно. Этим роль Пенелопы Крус в драматургии нынешнего фестиваля не ограничилась: здесь она представляла фильм «Осиная сеть» со своим участием, а ее фото украшало фестивальный постер.