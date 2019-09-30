Конвейерная экскурсия на производство

Вчера поздно вечером на Киевский вокзал прибыл спецсостав РЖД из Калуги. Из поезда на перрон выходили довольные люди в белых ветровках с надписью Bosco Manufactura, и таких людей было около пятисот. Весь воскресный день они провели в Калуге, где для них приготовили экскурсионную программу как по самому городу, так и по открывшейся швейной фабрике. В торжественной церемонии открытия помимо самого главы группы компаний Bosco Михаила Куснировича приняли участие вице-премьер Ольга Голодец и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Несмотря на сильный дождь, ни у кого не хватило воли отменить посадку черешен в рамках традиционного воскресника открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на шоссе Энтузиастов города Калуги.

Друзья и члены Bosco Family встретились утром на Киевском вокзале, где каждый из них немедленно получал книжку Чернышевского «Что делать?», в которой маркером были выделены фрагменты из четвертого сна Веры Павловны, там все как раз было про пир и про дворец из чугуна и стекла. Далее гости проходили на экипировку белыми куртками и разноцветными панамками и только после этих формальностей — по вагонам. Кого тут только не было: Ксения Собчак, лишь тремя часами ранее прилетевшая из Новосибирска, с Константином Богомоловым, Александр Роднянский, который буквально на weekend прервал заграничный тур с фильмом «Дылда» Кантемира Балагова, выдвинутым на «Оскар» от России, с женой Валерией, Анастасия Ракова, Александр Карелин, Владислав Третьяк, Александр Кибовский, Игорь Бутман, Юлиана Слащева, Екатерина Мцитуридзе, Алексей Немов, Елена Ремчукова, Андрей Гнатюк и многие-многие другие. И несколько часов спустя можно было заметить кого-то неожиданного в этой толпе.

Высадившись в Калуге, гости впервые были поприветствованы господами Куснировичем и Артамоновым, после чего заняли десять больших автобусов и отправились на обзорную экскурсию по городу, включавшую посещение могилы Циолковского и Музея космонавтики, а также перекус в городском парке над Окой. Последнее, впрочем, несколько смазалось начавшимся дождем. В музее, который вроде бы напрямую с мануфактурой не связан, но, зная азарт господина Куснировича, наверняка еще свяжется, экскурсанты всех возрастов и полов начинали чувствовать себя любопытными мальчишками, хотя экскурсии и проходили на космических скоростях. Группу из каждого автобуса передавали друг другу по цепочке экскурсоводы. Что-то очень похожее увидели спустя несколько часов гости, зайдя наконец в новую мануфактуру, которая уже начала работу. Госпожу Голодец было буквально не увести от итальянской машины для закройки, Ксения Соловьева попросила швею уступить ей на секунду рабочее место для фото. И хотя раньше уже прозвучали речи и была перерезана символическая ленточка, самый торжественный момент случился именно в цеху. У порога мануфактуры господин Куснирович говорил, что очень рад соединить наконец-то торговлю и промышленность, что господин Артамонов — человек необычайно прогрессивный и человеколюбивый, что при строительстве все вдохновлялись космонавтикой и оттепелью. Госпожа Голодец добавила к этому, что поздравляет не только Bosco, но и жителей Калужской области и даже всю Россию, потому что побольше бы таких предприятий.

А в цеху до поры незаметно сидел целый симфонический оркестр. Когда гости каким-то образом собрались в одном месте, оркестр исполнил «Марш энтузиастов». После чего энтузиасты радостно отправились в фабричную столовую и в актовый зал — на танцы.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”