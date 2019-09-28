Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева в беседе с Telegram-каналом «Подъем» и «5 каналом» заявила, что не была задержана в ночь на 28 сентября с кокаином. Ранее информацию об этом разместил Telegram-канал 112, также опубликовавший видео якобы имевшего место задержания госпожи Бочкаревой на улице Стромынка в центре Москвы.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня, образно говоря, остатки вот этого средства»,— говорит на видео женщина, похожая на актрису. Она уточняет, что под средством имеет в виду кокаин.

«Благодаря этой скандальной новости я, конечно, стала популярной, но я могу сказать, что это ложь, вранье. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что ищем этих людей, и мы привлечем»,— сказала госпожа Бочкарева «5 каналу». «Подъему» она заявила, что не была минувшей ночью на Стромынке.

Источники «РИА Новости» и ТАСС утверждают, что сотрудники ДПС остановили на Стромынке автомобиль Cadillac под управлением госпожи Бочкаревой. При досмотре у нее обнаружили 0,69 г кокаина, от медицинского обследования она отказалась. В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Госпожа Бочкарева находится под подпиской о невыезде, заявили собеседники агентств.

Наталья Бочкарева известна ролью Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».